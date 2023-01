La narrazione della soap opera turca “Terra amara” avanza incessante. In onda su Canale 5 da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio 2023, nelle nuove puntate Hatip viene individuato come responsabile di episodi escogitati per far litigare Yilmaz e Demir. Assistiamo inoltre ad un drammatico episodio: Gulten viene violentata da un uomo.

Terra amara, le anticipazioni dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023

Zuleyha chiede scusa a Gulten: la colpa del mancato arrivo della lettera che lei ha scritto a Yilmaz non è stata colpa della donna, ma di un disservizio postale. Gulten le dice però di non voler fare la pace.

Il matrimonio del figlio di un capovillaggio di Cukurova fa da cornice ad alcuni eventi della trama: Yilmaz non apprezza l'abito scelto da Mujgan, a suo dire fin troppo elegante; Cetin e Gulten potrebbero essere fatti l'uno per l'altra, ma un uomo di nome Ercument tiene d'occhio la donna; Gaffur vorrebbe riappacificarsi con Saniye; Hunkar e Fekeli fanno da testimoni di nozze.

Successivamente Fekeli avvisa Demir e Hunkar che Hatip si sta immischiando nella disputa tra Yilmaz e Demir, assoldando uomini che, dichiarandosi al servizio di Demir, stanno cacciando i braccianti dalla baracche. In un secondo momento Yilmaz accusa pubblicamente Hatip di essere un manipolatore

Gulten vive un incubo: approcciata da Ercument, viene poi portata da quest'ultimo in un luogo isolato e poi violentata. Yilmaz, che la stava cercando, si scontra con Ercument, che prima spara un colpo contro Yilmaz, poi lo colpisce in testa con un sasso. L'uomo riesce a salvarsi e viene curato da Sabahattin.

Dopo aver aiutato Gulten, Hunkar comunica a Saniye che la ragazza è in quelle condizioni perchè picchiata da Yilmaz, dopo l'episodio di una lettera scritta dalla ragazza. Quando a causa di questa drammatica vicenda Demir non porta Zuleyha dal piccolo Adnan, la donna ha una crisi di nervi e si fionda da Mujgan per chiederle, con poco senno, perchè non sia ancora convolata a nozze con Yilmaz.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Gli episodi della soap turca sono inoltre disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, che permette la visione in live streaming e on demand.