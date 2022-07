Terra amara: le anticipazioni dal 4 all'8luglio 2022

Al via su Canale 5 una nuova soap opera turca dal titolo “Terra amara”. Trasmessa dal lunedì al venerdì in sostituzione di “Brave and Beautiful” e ambientata negli anni ’70, racconta la difficile storia d’amore tra Yilmaz e Zuleyha. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 4 all’ 8 luglio 2022.

Terra amara, le anticipazioni dal 4 all’8 luglio 2022

Istanbul. Zuleyha è una sarta ed è innamorata di Yilmaz, un meccanico che lavora alle dipendenze di Ayhan, padrino proprio della ragazza. Quest’ultima vive con il fratellastro Veli, un giocatore d’azzardo pesantemente indebitato con un certo Naci. Per regolare i conti, Veli vende Zuleyha a Naci. Incastrata, la ragazza rischia di essere violentata da Naci e nel salvarla Yilmaz uccide l’uomo. I due fuggono, diretti ad Adana. Scesi dal treno si accorgono di essere stati derubati; rimasti senza denaro sono costretti a vendere le fedi. In zona, Yilmaz e Zuleyha trovano lavoro nella tenuta della ricca famiglia Hunkar, presentandosi come fratello e sorella. Alla coppia vengono in breve tempo assegnati lavori di maggiore responsabilità, evento che indispettisce gli altri inservienti. Terminata la grande festa dei matrimoni, la signora Hunkar si accorge che la madre è sparita. In stato confusionale in riva al fiume, nel trambusto la signora Azize cade in acqua. Eroicamente, Yilmaz la salva. Quando a causa delle vessazioni subite dai colleghi Zuleyha vuole trovare lavoro altrove, Gulten le dichiara il suo amore. Presto Hunkar scopre che Zuleyha e Yilmaz non sono fratelli e affida a Gaffur di indagare sul ragazzo. Intanto alla tenuta scoppia una epidemia di tifo.

Dove vedere Terra amara (dal 4 all’8 luglio 2022)

Le puntate di Terra amara vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.