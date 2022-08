Terra amara: le anticipazioni dal 16 al 19 agosto 2022

In pausa per Ferragosto, la settimana di Terra amara comincia martedì 16. Turbato per aver investito un pastorello, Yilmaz è protagonista di un confronto, come al solito acceso, con Demir. Segue una sparatoria che vede l’ingresso in scena anche di Hunkar. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 16 al 19 agosto.

Quando Yilmaz si dirige alla tenuta per parlare con Zuleyha, investe involontariamente il pastorello Mistik, costretto al ricovero in ospedale. Molto scosso, l’uomo viene supportato da Fekeli, che prova a dargli forza ma al contempo gli dice di stare attento e di non agire in modo troppo impulsivo. Nel frattempo Demir, furioso, chiude Zuleyha a chiave in una stanza e si reca all’appuntamento che la donna aveva con Yilmaz. Come ovvio che sia, il confronto tra i due uomini degenera e, mentre Demir si appresta a sparare a Yilmaz, arriva Hunkar. A questo punto, però, la situazione degenera: Yilmaz punta la pistola contro Demir, ma per errore colpisce Hunkar; Demir ne approfitta e spara contro Yilmaz, che sopravvive. Al contempo quest’ultimo comincia fortemente a sospettare di Zuleyha, pensando che stia facendo il doppio gioco; Fekel tenta di farlo ragionare. Successivamente Cengaver si muove in prima persona per fare un po’ di chiarezza: prima si reca in fabbrica per uccidere Yilmaz, poi, dopo un confronto con quest’ultimo, va dal suo caro amico Demir per chiedere delucidazioni su tutta la vicenda.

Dove vedere Terra amara

Le puntate di Terra amara vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.35 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.