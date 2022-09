Nelle nuove puntate della soap turca “Terra amara” vediamo Yilmaz sconfitto alle elezioni (con probabili brogli) da Demir. Mentre Nazire esce dall’ospedale, Sermin diffonde false voci su Zuleyha e Yilmaz con l’intento di mettere le pulci nell’orecchio a Demir. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 settembre.

Terra amara, le anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022

Senza alcuna prova, Sermin accusa Gulten di aver rubato i gioielli. Hunkar la costringe così a scusarsi. Ancora in via di guarigione, Nazire torna a casa da Yilmaz; con lei si stabilisce anche il figlio Melek, in procinto di riprendere la scuola. Anche se con sospetti di frode, Demir viene eletto Presidente della Camera dell'Industria ma Fekeli invita Yilmaz a non scoraggiarsi. Quest'ultimo deve fare buon viso a cattivo gioco e accettare la sconfitta. Sabahattin è in ospedale ma riceve la notizia di un Gaffur intento a soffocare Yilmaz con un cuscino. Certa che il mandante sia stato Demir, decide di affrontarlo. Alla tenuta Hunkar comunica a Sermin la morte di Veli, mentre Gaffur e Saniye vengono derubati. Zuleyha e Sermin sono insieme in auto, quando il motore accusa dei problemi; interviene a quel punto Yilmaz, che la ripara. Sermin mette in giro dei pettegolezzi e dice a Hunkar che tra Zuleyha e Yilmaz sembra esserci ancora del tenero. Quando Zuleyha si confida con Sermin dicendole che vorrebbe fuggire insieme al figlio, Demir viene a sapere poco dopo gli intenti della moglie.

Dove vedere Terra amara (dal 12 al 16 settembre 2022)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda dal 12 al 16 settembre alle 16.30 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.