Nel corso della nuova settimana di “Terra amara”, vediamo un Yilmaz che, attraverso una conoscenza più approfondita di Mujgan, sembra aver acquisito maggiore maturità. Intanto Azize scompare e Demir è incerto se abbandonare o meno la casa di famiglia.

Terra amara, le anticipazioni dal 12 al 17 dicembre 2022

Yilmaz approfondisce sempre più la conoscenza di Mujgan: i due si raccontano vicende personali per maturare maggiore saggezza. Il giovane uomo finisce con il comprendere alcuni suoi errori passati e presenti.

Sempre determinato a lasciare la dimora di famiglia, Demir comunica a Zuleyha l'intenzione di costruire una nuova villa, dove poter andare a vivere insieme al loro bambino, nonostante Hunkar voglia scongiurare tutto ciò. Quest'ultima deve inoltre fare i conti con la volontà di Gaffur di ottenere la gestione della tenuta.

Mentre Hunkar caccia di casa Gulten, Demir e Saniye organizzano un nuovo patto industriale per mettere in crisi le attività di Yilmaz.

Zulheya vede intanto Yilmaz prendere a pugni un uomo, reo di aver messo in discussione l'onore di Mujgan.

Nel frattempo fa scalpore la scomparsa di Azize, che viene poi ritrovata da Fekeli. Quest'ultimo scopre che Hunkar non aveva intenzione di sposare Adnan perché era innamorata di lui.

Tornati a casa Fekeli e Azize, Demir pensa di aver forse corso troppo: abbandonare la tenutà non è più una sua priorità.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 12 al 17 dicembre 2022)

I nuovi episodi di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Le puntate sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.