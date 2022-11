Lunedì 14 novembre torna “Terra amara”, la serie turca arrivata in Italia nel corso dello scorso periodo estivo. Terminata per sempre la soap opera spagnola “Una vita”, vedremo l’evolversi delle vicende di Zuleyja e Yilmaz. Dove eravamo rimasti? Cosa ci propongono i nuovi episodi di “Terra amara”? Scopriamolo insieme.

Terra amara: dove eravamo rimasti

La soap opera turca "Terra amara" è stata una delle novità del palinsesto estivo di Canale 5. Ottenuto un buon riscontro di pubblico, a partire da settembre ha lasciato spazio alla fase finale di "Una vita". La serie turca torna adesso sul piccolo schermo per sostituire l'amata soap spagnola. Per "Terra amara" si tratta dunque di un ritorno, ma dove eravamo rimasti?

Nelle puntate andate in onda a settembre, Zuleyha e Sermin si trovano in auto quando il mezzo di trasporto ha un guasto al motore. A quel punto interviene in soccorso Yilmaz. Sermin approfitta dell'accaduto per edulcorare l'evento e riferirlo a Hunkar, mettendo Zuleyha in una pessima posizione. Intanto Gaffur e Saniye vengono derubati e Fekeli viene eletto Presidente della Camera dell'Industria.

Terra amara, le anticipazioni dal 14 al 19 novembre 2022

Zuleyha scopre che Gulten non ha mai spedito le sue lettere scritte a Yilmaz, quando quest'ultimo era in carcere. Questo episodio sancisce la fine della loro amicizia. Zuleyha finge poi una fuga, trovando ospitalità da Nihal e Cengo: la sua intenzione è quella di comprendere cosa provano i familiari nei suoi confronti. Mentre Yilmaz e Demir partecipano ad un'asta di beneficenza, in città arriva la dottoressa Mujgan, che distribuisce i vaccini per i bambini delle baracche. Demir e Hunkar mettono nel frattempo in azione un piano per punire Gaffur. Demir, inoltre, scopre che Yilmaz e Fekeli hanno fatto affari con un imprenditore dell'industria tessile: l’uomo decide così di agire per mettere in difficoltà i suoi nemici giurati.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 14 al 19 novembre 2022)

Le puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 15.00. Gli episodi della soap sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.