Trasmessa da Canale 5, la soap opera turca “Terra amara” presenta una nuova settimana (16-21 gennaio) ricca di colpi di scena e forti emozioni: Demir impedisce a Zuleyha di stare accanto al piccolo Adnan; Gaffur tradisce Saniya; Yilmaz vive liete giornate in compagnia di Mujgan: ma la felicità può davvero essere duratura?

Terra amara, le anticipazioni dal 16 al 21 gennaio 2023

La relazione tra Yilmaz e Mujgan sembra aver trovato quell'armonia a lungo cercata. L'uomo racconta all'amata la storia del suo passato ed emergono i motivi dell'odio incondizionato tra lui e Demir.

Dopo il tentato suicidio, Zuleyha riacquista un po' di forze, ma tutto ciò che il marito le concede è un fugace incontro con il piccolo Adnan. La scelta di Demir le provoca ulteriori sofferenze. La donna ascolta un dialogo e viene a sapere che il marito e Yilmaz si sono classificati ai primi due posti del premio ai contribuenti di Adana e chiede al consorte di partecipare alla cerimonia. L'intento della donna è quello di incontrare Yilmaz. Cetin capisce che Demir è stato il mandante dell’attentato a Fekeli. Quest'ultimo intima di non dire nulla a Yilmaz. Saniye fa invece una scoperta capace di mandarla su tutte le furie: Gaffur la tradisce.

Intanto Demir riporta Zuleyha a casa. La donna viene a conoscenza del fidanzamento ufficiale di Yilmaz con Mujgan. Mentre si fanno largo i pettegolezzi sull'aborto spontaneo di Zuleyha, quest'ultima sembra sempre più irrecuperabile: il suo pensiero è costantemente rivolto a Yilmaz. Dal canto suo anche l'uomo sembra non averla dimenticata: sia Demir che Mujgan sono consapevoli dei sentimenti dei rispettivi partner. Quando Demir decide di far uscire Zuleyha esclusivamente in compagnia di Seher, l’uomo comunica alla consorte che se vuole rivedere il figlio deve smettere di pensare sempre a Yilmaz. Quelli che potrebbero essere buoni propositi, vanno in frantumi quando, in un cinema all’aperto, le due coppie si incrociano: inevitabili le successive tensioni.

Fekeli e Hunkar, intanto, continuano a frequentarsi, provocando le preoccupazioni di Gaffur. Nel frattempo Demir scopre che la responsabilità della denuncia per la sparatoria è stata fatta da Sermin. Demir comunica a Zuleyha che potrà rivedere Adnan soltanto dopo il matrimonio di Yilmaz con Mujgan. Dal canto suo la donna dice a Demir che Hunkar ha, probabilmente, una storia con Fekeli: Yaman corre da sua madre in cerca di spiegazioni.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 16 al 21 gennaio 2023)

I nuovi episodi di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Le puntate sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.