Nelle nuove puntate di Terra amara, Zuleyha torna dal viaggio di nozze con Demir e viene a sapere che Yilmaz è stato condannato a morte. Si precipita così a Istanbul, dove il suo amato tenta una delicata fuga. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì’18 a venerdì 22 luglio 2022.

Terra amara, le anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022

Zuleyha e Demir tornano dal viaggio di nozze. Vittima di un matrimonio non voluto, la ragazza chiede a Gulten se Yilmaz ha scritto qualche lettera. Il ragazzo è però controllato da Cedvet, direttore della prigione - a sua volta tenuto sotto scacco da Hunkar – e le sue lettere vengono bruciate. Gulten viene a sapere che Yilmaz è stato condannato a morte. Tutto ciò non era però negli accordi fatti con Hunkar e Demir e dunque Zuleyha decide di dirigersi a Istanbul, luogo della prigionia del suo amato. Quest’ultimo, ferito e portato in ospedale, medita la fuga anche se il tempo per attuare un piano è molto ridotto. Hunkar intanto comunica a Demir che Zuleyha è scappata. Yilmaz riesce ad evadere approfittando di una finestra aperta dell’ospedale; Demir viene informato dell’accaduto da un comandante e si precipita sul posto. Yilmaz viene così intercettato e riconsegnato alla giustizia. Nel frattempo Hunkar dona a Gaffur un’alta somma di denaro per averle salvato la vita. Ma Gulten pensa che quei soldi siano dovuti all’uccisione del suo amato e si scaglia così contro il fratello: i due finiscono per ricorrere alle mani.

Dove vedere Terra amara (dal 18 al 22 luglio 2022)

Le puntate di Terra amara vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.