Le nuove puntate della soap turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da lunedì 19 a sabato 24 dicembre, ci presentano ancora una volta una ricca quantità di eventi: Yilmaz e Mujgan potrebbero presto sposarsi, ma la donna fa una scoperta riguardante il passato dell’uomo. Dopo un litigio con Zuleyha, Demir deve tenere a bada le voci che circolano sulla moglie e Yilmaz.

Terra amara, le anticipazioni dal 19 al 24 dicembre 2022

Attesa da Yilmaz per una cena, Mujgan viene rapita da membri della famiglia Yoncaci, che la conducono alle cave per salvare un loro amico ferito da un colpo di pistola. Yilmaz riesce a salvarla e la ospita nella sua dimora. Quando l'uomo le chiede di sposarlo, lei rifiuta nonostante sia innamorata ricambi i suoi sentimenti.

Fekeli dichiara, intanto, il suo amore a Hunkar, promettendole un comportamento più sano, rispetto a quello passato.

Demir è colpito dal comportamento della madre e decide di tornare alla villa insieme a Zuleyha e Adnan, ma Hunkar li caccia di casa. Azize interviene tempestivamente per rendere quieto il teso clima.

Nihal ha un confronto con Zuleyha. Preoccupata per i debiti di Cengaver e anche per la richiesta economica del fratello Levent, Nihal chiede un aiuto economico a Zuleyha, specificando di sapere della sua storia con Yilmaz.

Quest'ultimo, nel frattempo, deve fare i conti con il padre di Mujgan, che lo accusa di essere un assassino. In difesa dell'amato, Mujgan dichiara che sposerà presto Yilmaz. Behzat, padre della ragazza, è su tutte le furie.

Arrivata in città, Naime parla del rapporto di Yilmaz e Zuleyha a Mujgan. Frastornata, Mujgan dice a Yilmaz che la loro storia è finita.

Quando Zuleyha ammette di provare ancora qualcosa nei confronti di Yilmaz, dicendo al marito che Adnan non è suo figlio, in risposta Demir le dice ucciderà tutti se quel che dice è vero.

Nel frattempo Demir litiga furiosamente anche con Cengaver, socio in affari, reo, a suo dire, di aver spiattellato in giro le voci sul passato di Zuleyha e Yilmaz.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 19 al 24 dicembre 2022)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Le puntate sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.