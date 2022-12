Prima settimana del 2023 per la soap opera turca “Terra amara”.Nonostante gli interventi riparatori di Hunkar e Fekeli la lotta tra Yilmaz e Demir continua. A farne le spese sono Zulheya e Mujgan, che hanno un incidente d’auto. Attenzione: causa festività, venerdì 6 gennaio la soap non andrà in onda.

Terra amara, le anticipazioni dal 2 al 7 gennaio 2023

Hunkar e Fekeli si sono mobilitati per sancire la pace tra Yilmaz e Demir, ma i due nemici sembrano non voler sentire ragioni.

Quando Gulten esce dall’ospedale riceve in dono da Demir un appezzamento di terra, un pensiero per non aver rivelato di essere stata colpita da lui durante l’aspro litigio con Yilmaz.



Quest’ultimo acquista intanto un raccolto per salvaguardare la produzione di arance locali. Quando Demir, che ha lo stesso pensiero, si accorge di essere stato anticipato chiede ad un uomo di manomettere i freni dell’auto di Yilmaz. Sull’auto, però, non solo ci sale Mujgan, ma, per un caso, anche Zuleyha. Le due donne finiscono fuori strada, ma vengono poi salvate da Yilmaz, informato da Sabahattin. Finite all’ospedale nella stessa stanza, Zuleyha ancora soffre quando vede Yilmaz accanto a Mujgan e addirittura la donna torna a casa, contro il parere dei medici.

Fekeli e Yilmaz capiscono che l’auto è stata manomessa.

Nel frattempo Cengaver si ritrova pieno di debiti, ma quando chiede a Demir di rendergli il denaro investito nel caseificio riceve una risposta negativa.

Intanto l’intervento per l’esportazione di arance in Europa rende una grande e benevola fama ad Yilmaz. Dal canto suo Demir diventa presidente della squadra di calcio Cukurova.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 2 al 7 gennaio 2023)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al giovedì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Le puntate sono visibili anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.