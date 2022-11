Nel corso della nuova settimana di “Terra amara”, Yilmaz e Zulheya si incontrano per sancire la rottura di ogni rapporto. L’uomo nel frattempo inizia a provare interesse per la dottoressa Mujgan, ma quando la invita a cena si imbatte proprio nella sua ex. Intanto Demir vuole ritrovare un uomo che in passato riuscì ad incastrare Yilmaz.

Terra amara, le anticipazioni dal 21 al 26 novembre 2022

Molto turbato dalla testimonianza di Husamettin, Fekeli inizia ad indagare e scopre che l'uomo trascorse molto tempo in una grande casa a Develi. Inizia in tal modo a sospettare che la dimora sia stata a lui regalata in cambio di una falsa testimonianza.

Demir è come al solito intenzionato ad allontanare Yilmaz da Cukurova. Si mette allora in cerca di Ali Riza Citci, unico uomo ancora in vita di coloro che provocarono con falsa testimonianza la condanna per Yilmaz.

Zuleyha, intanto, dà una lettera a Sabahattin da consegnare a Yilmaz e dove lei confessa che Adnan è suo figlio, spiegando anche che è stata costretta a sposare Demir. Ma quando quest'ultimo, poco dopo, è coinvolto in un incidente stradale ha dei sensi di colpa e, ripresa la lettera prima della consegna, resta al fianco del marito.

Dal canto suo Yilmaz inizia a provare un'attrazione per la dottoressa Mujgan anche se capisce di dover prima risolvere definitivamente le questioni in sospeso che ha con Zuleyha: i due si incontrano e sanciscono la definitiva chiusura di ogni rapporto.

Il caso gioca però uno scherzo ai due ex fidanzati: quando Yilmaz invita Mujgan a cena, nel locale entrano anche Demir e Zuleyha. Quest'ultima è colpita dunque da un malore e torna a casa.

Cengaver confessa nel frattempo a Nihal che in passato Yilmaz ebbe una relazione con Zuleyha.

Intanto Gaffur riesce a trovare Ali Riza Citci, ma scorge Sait mentre esce dal negozio appartenente proprio a Citci.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 21 al 26 novembre 2022)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 15.00. La soap è visibile inoltre, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.