Diversi eventi drammatici caratterizzano la settimana di “Terra amara”; quando Zuleyha prova a scappare dalla tenuta, le viene tolto suo figlio. Demir ne approfitta per proporre un ultimatum alla donna. Costretta a sposare un uomo molto più grande di lei, Gulten tenta il suicidio. Nel frattempo l’azienda di cotone di Yilmaz va a gonfie vele. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 22 al 26 agosto.

Terra amara, le anticipazioni dal 22 al 26 agosto 2022

Yilmaz dice a Fekeli che Gulten si trova, incatenata, nel porcile di Gaffur. Demir continua a tenere Zuleyha segregata in casa. Quando Hunkar convince l’uomo a liberarla, in un tentativo di fuga i gendarmi le portano via il figlio. Dimessa dall’ospedale, Hunkar è vittima di complicazioni post- operatorie. Saniye confida a Gaffur la notizia della sua gravidanza. Intanto l'azienda di cotone di Yilmaz si arricchisce sempre di più: i nuovi macchinari la proiettano verso orizzonti sempre più competitivi. Il giovane uomo riceve però la visita di Hunkar, che le chiede di dimenticare Zuleyha, dicendogli che lei è ormai felice con Demir. Sabahattin comunica a Sermin di aver chiesto il divorzio e lascia dunque la tenuta. Intanto Veli estorce un bel po' di denaro a Sermin, anche se continua a sperpere i soldi in vizi e giochi d'azzardo. Quando la giovane Gulten scopre di essere stata promessa ad Abdi, un uomo molto più grande di lei, tenta il suicidio. A salvarla sarà Yilmaz. Stufo del comportamento di Zuleyha, Demir le lancia un ultimatum: farà in modo di restituirle in figlio ma lei dovrà dire a Yilmaz di non amarlo più e di essersi sposata per amore.

Dove vedere Terra amara (dal 22 al 26 agosto 2022)

Le puntate di Terra amara vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.