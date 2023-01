In onda su Canale 5 da lunedì 23 a sabato 28 gennaio 2023, la nuova settimana della soap opera turca “Terra amara” presenta, ancora una volta, una straordinaria quantità di eventi: l’odio tra Yilmaz e Demir non si placa, mentre Zuleyha è costretta a mentire circa i sentimenti che nutre nei confronti del suo ex.

Terra amara, le anticipazioni dal 23 al 28 gennaio 2023

Mujgan ha un incontro con Zuleyha: prima di convolare a nozze vuole infatti capire se la donna è ancora innamorata di Yilmaz. Zuleyha nega, consapevole che Demir potrebbe impedirle di vedere suo figlio. Cengaver chiede il perdono a Fekeli e rivela che Demir aveva ordinato a Huseyin Coban di far fuori proprio Fekeli. Impegnati in una delle loro furibonde liti, Yilmaz e Demir vengono a sapere che Fekeli ha avuto un malore e, in ospedale, lo invitano a riposare.

Intanto in città arriva Yaman Ercument, cugino di Demir. Quest'ultimo porta il suo parente a vedere un terreno sul quale dovrebbe sorgere il suo caseificio, ma scopre che Yilmaz lo ha preceduto, acquistando le azioni di Cengaver.

Demir perde le staffe e discute prima con Cengaver e, quando Nihal gli dice in che modo si sono diffuse le voci del vecchio rapporto tra Yilmaz e Zuleyha, si reca da Sabahattin per chiedere se ciò corrisponde alla realtà. Anche tra Gaffur e Saniye non vanno molto bene le cose: quest'ultima è gelosa di Seher, credendo possa avere una relazione con suo marito. Mujgan e Fekeli da una parte e Hunkar dall'altra, vogliono convincere Yilmaz e Demir a gettare via l'ascia di guerra, ma Yaman la pensa in tutt'altro modo.

Nel frattempo Sermin riceve una notifica del tribunale: deve saldare i debiti accumulati nel tempo con la famiglia Yaman. La donna ne parla con Yilmaz, che la aiuta a trovare un buon avvocato. Alla villa si verificano varie beghe familiari e, dopo una movimentata cena, un ubriaco Demir scambia Seher per Zuleyha. Quando si sveglia accanto a lei, l'uomo nega di di aver trascorso la notte con la donna, che a sua volta vuole approfittarsi della situazione per trarne dei personali benefici e, incinta, vuole farsi profumatamente pagare per zittire la situazione e garantire una degna vita al bambino che sta per nascere.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 23 al 28 gennaio 2023)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Gli episodi della soap turca sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.