Terra amara, le anticipazioni dal 27 al 31 dicembre 2022

In onda da martedì 27 a sabato 31 dicembre, i nuovi episodi di “Terra amara” illustrano ancora una volta il dualismo tra Yilmaz e Demir. Quando a causa di un loro scontro Gulten resta ferita, Hunkar e Fekeli inducono i rispettivi figli a una tregua. Il tutto passa però anche dalla villa, venduta da Sermin a Yilmaz.

Terra amara, le anticipazioni dal 27 al 29 dicembre 2022

Demir non ne può più dei pettegolezzi che circolano sul passato di Zuleyha e Yilmaz, così decide di rilasciare un'intervista in accordo con la moglie dove i due raccontano della nascita del loro grande amore. Nonostante gli ordini eseguiti, alla donna non viene riportato il figlio, Adnan. Cengaver scopre che Nihal aveva chiesto denaro in prestito a Zuleyha, minacciando la donna. Molto deluso, l'uomo chiede il divorzio alla moglie.



Mentre Yilmaz esce di prigione, Mujgan prende in seria considerazione il consiglio dell’amica Figen di trasferirsi in America: pensa, ormai, che il suo amore non possa essere corrisposto.

Accolto con gioia da Fekeli, Yilmaz scopre che la famiglia Yaman ha messo in giro voci infamanti sul suo conto: arrabbiato, si fionda alla villa dove ha una furiosa lite con Demir. Quando quest'ultimo scopre che il suo rivale ha comprato la casa di Sermin, tenta di spararlo ma Gulten interviene in tempo, restando gravemente ferita.

Hunkar e Fekeli si confrontano, concordando che per i loro figli sarebbe ora di seppellire l'ascia di guerra. In un successivo incontro si parla anche del destino della villa, che Sermin ha venduto a Yilmaz. Quest'ultimo si dice pronto a restituirla, purchè si accetti una sua specifica condizione.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 27 al 31 dicembre 2022)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal martedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Le puntate sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.