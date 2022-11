Le nuove puntate di “Terra amara” sono, come di consueto, ricche di avvenimenti: per aver confidato a Yilmaz le cattive intenzioni di Demir, Sait viene ucciso. Arrestato per l’omicidio, Demir finisce in prigione. Ma Hunkar ha in serbo un piano per farlo liberare. Leggiamo le anticipazioni dei nuovi episodi della soap turca.

Terra amara, le anticipazioni dal 28 novembre al 3 dicembre 2022

Demir affida un subdolo compito a Sait: intrufolarsi nell’aranceto di Yilmaz e segare tutte le piante. Seit, però, fa il doppio gioco e provvede ad avvertire Yilmaz.

Demir propone inoltre a Sermin di acquistare la sua abitazione per saldare i debiti, ma la donna rinuncia. Per venirle incontro, Yilmaz si propone di acquistare la medesima dimora per il doppio dei soldi offerti dal rivale. Accettata la proposta, Yilmaz e Fekeli entrano di prepotenza nel territorio degli Yaman. Yilmaz inaugura anche una enorme filanda e nel corso della festa Zulheya sembra manifestare la gelosia nei confronti di Mujgan, promessa sposa dell’uomo, e rosa dai rimpianti, fa cacciare Gulten dalla villa.

Intanto qualcuno ha ucciso Sait. Fatta questa scoperta, Fekeli si reca immediatamente da Demir, sapendo che quest’ultimo ha delle responsabilità.

Demir viene poco dopo interrogato e sospettato di concorso in omicidio. Hunkar prova a farlo liberare. In assenza del marito, Zulheya è molto incerta sul da farsi: si sente, al contempo, prigioniera ma impossibilitata dal lasciare la villa: ciò soprattutto per non allontanare il piccolo Adnan dal padre.

Hunkar prova intanto a convincere Gaffur di addossarsi le colpe di Demir: in cambio di due anni di carcere, riceverebbe successivamente un dono di grandissimo valore.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 28 novembre al 3 dicembre 2022)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30. La soap è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.