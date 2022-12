Nei nuovi episodi di “Terra amara”, in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 dicembre, ritroviamo Demir in prigione. Fekeli riesce a farlo liberare, ma Demir ha un’animata discussione con sua madre e decide di lasciare la casa, con la moglie e il figlio.

Terra amara, le anticipazioni dal 5 al 10 dicembre 2022

Zuleyha va in ospedale perché Adnan ha la febbre alta. Notata l'apprensione di Hunkar, le fa presente di sentirsi sotto controllo e specifica che non ha intenzione di lasciare la casa dato che il Demir prova affetto per il piccolo. Il procuratore, intanto, sembra non voler sentire ragioni e si rifiuta di liberare Demir. Fekeli parla a cuore aperto ad Hunkar, dicendole la verità sulla morte di suo marito e aggiungendo che da sempre prova dei sentimenti nei suoi confronti.

Hunkar, nel frattempo, racconta a Gaffur il piano che ha in mente per far liberare Demir: Gaffur deve prendersi le colpe e scontare un paio di anni di carcere, facendo in tal modo liberare Demir e guadagnando, una volta uscito di prigione, una considerevole ricompensa. Pur molto titubante, l'uomo accetta per amore di Saniye.

Un po' a sorpresa Demir si dice fortemente contrariato a questo piano: non vuole che Gaffur vada in prigione nè vuole passare per codardo agli occhi di tutti.

Fekeli, comunque, riesce a far liberare Demir. Quest'ultimo appare piuttosto arrabbiato quando scopre che Hunkar lo ritiene responsabile dell'omicidio di Sait. In un momento di ira, lascia la sua dimora e si reca in albergo con Zuleyha, Adnan e Nimet.

Yilmaz discute animatamente con Fekeli, reo di aver dimostrato l'innocenza di Demir e di averlo fatto liberare. A suo dire la malvagità di Demir è sufficiente per farlo marcire in prigione, indipendentemente dalla colpevolezza del caso specifico.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 5 al 10 dicembre 2022)

I nuovi episodi di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Le puntate sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.