La settimana della soap opera turca “Terra amara” è ricca di eventi straordinari: Zuleyha tenta il suicidio e viene condotta da Hunkar in una clinica psichiatrica, mentre Demir va in prigione. Yilmaz, intanto, deve convincere Mujgan a non partire per gli Stati Uniti.

Terra amara, le anticipazioni dal 9 al 14 gennaio 2023

Reduce dall’incidente, Yilmaz è sorpreso della visita ricevuta da Zuleyha e arrivata proprio durante la sua festa di fidanzamento. Huseyin si costituisce dicendo che aveva intenzione di vendicarsi per essere stato licenziato da Fekeli. Demir nel frattempo fa portare via le cose di Adnan e Zuleyha scrive una lettera a Yilmaz, dove gli comunica che il bambino è suo figlio; la donna tenta poi di togliersi la vita ma l’intervento di Hunkar, che chiama il Dr. Tunca, risulta provvidenziale: quest’ultimo suggerisce di farla ricoverare in un centro psichiatrico. Mentre la giovane donna viene accompagnata in un istituto da Gaffur, Saniye e dalla stessa Hunkar, Yilmaz ha intenzione di confrontarsi con Mujgan e chiarire. Fekeli lo invita a riflettere sui suoi sentimenti, chiedendogli se davvero l’amore per Zuleyha possa dirsi sepolto.



Nel frattempo Demir viene arrestato per il tentato omicidio di Yilmaz e riceve prima la visita di Cengaver, poi quella di Gaffur. Yilmaz, invece, si chiede che fine abbia fatto Mujgan e quando capisce che si trova ad Istanbul e in partenza per l’America, decide di raggiungerla. Arrivato a Istanbul, Yilmaz le chiede di non partire: la giovane donna si fa convincere dalle sue parole e torna a Cukurova, ma questa scelta provoca le ire di sua madre.



Quando Demir viene rilasciato, scopre che la moglie è ricoverata in un ospedale psichiatrico, ma Hunkar non ha intenzione di rivelargli il nome della struttura; un segreto, questo, che viene estorto a Seher. Demir si precipita all’ospedale e riporta la moglie alla tenuta.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 9 al 14 gennaio 2023)

I nuovi episodi di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al giovedì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Le puntate sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.