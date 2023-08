Terra amara, in pausa ad agosto: ecco quando riprende

Trasmessa in patria dal 2018 al 2022, la soap opera turca "Terra amara" (il titolo originale è "Bir Zamanlar Çukurova") è approdata in Italia nel corso dell'estate del 2022, come uno dei tanti prodotti introdotti nei palinsesti estivi. Presto, però, la serie ha rivelato tutto il proprio potenziale e ha fatto colpo su tanti telespettatori italiani, risultando, in assoluto, la soap opera rivelazione della stagione televisiva 2022-2023.

Dopo un'intensa annata ricca di colpi di scena ed emozioni, "Terra amara" va in vacanza. Una notizia che non deve, però, gettare i telespettatori nello sconforto: la pausa sarà molto breve e ad essere precisi i fan possono comunque godere della compagnia di Zuleyha, Yilmaz e dei tanti personaggi che popolano l'amata serie. A partire da domenica 13 agosto - e fino a domenica 20 - Canale 5 trasmetterà le repliche dei primi episodi di "Terra amara". Una ghiotta possibilità di rituffarsi in un prezioso "come tutto ebbe inizio".



La regolare programmazione di "Terra amara" ripartirà da lunedì 21 agosto con le puntate inedite; che di certo non saranno orfane di forti emozioni. Poco prima della pausa, infatti, gli spettatori hanno assistito a un evento destinato ad avere delle conseguenze: la morte di Hunkar per mano di Behice. Riuscirà quest'ultima a mascherare l'omicidio? Come reagirà Demir alla fine di sua madre? Le trame seguiranno, naturalmente, ancheil complicato rapporto tra Zuleyha e Yilmaz. Lui vorrebbe ancora fuggire in sua compagnia, ma la donna non è propensa a separare i bambini dai rispettivi genitori.