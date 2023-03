La scarcerazione di Demir è uno degli eventi principali della nuova settimana di “Terra amara”, in onda da lunedì 13 a sabato 18 marzo 2023. Gulten comunica a Yilmaz non non avergli mai spedito le lettere scritte da Zuleyha, mentre quest'ultima viene accusata di aver colpito Saniye, facendola precipitare giù dalle scale.

Terra amara, le anticipazioni dal 13 al 18 marzo 2023

Hunkar vuole dare buona impressione pubblica della sua famiglia, mascherando i seri problemi economici che ha, ma è costretta a vendere alcuni terreni per girare a Sermin il denaro necessario per farle dire il falso al processo di Demir. Dopo aver rifiutato un'offerta di Hatip, Hunkar accetta quella di Fekeli. Zulheya viene intanto a sapere che quest'ultimo ha una relazione proprio con la Yaman.

Ma con l'arrivo dell'atteso processo che potrebbe scagionare Demir, Sermin sceglie di non presentarsi e di partire verso Parigi. Prima però passa dall'ospedale, per comunicare a Sabahattin che non ha intenzione di divorziare. Yilmaz, intanto, viene a conoscenza dell'accordo tra Hunkar e Sermin e, passando da Hatip, arriva alla tenuta degli Yaman.

Zuleyha e Saniye hanno una discussione molto accesa, che provoca la caduta dalle scale di quest'ultima. Zuleyha, che nel frattempo parla con Yilmaz di una possibile fuga di coppia, viene accusata di aver spinto volontariamente Saniye giù dalle scale. Demir ancora confida nella testimonianza di Sermin, ma quest'ultima, tallonata dagli scagnozzi di Hatip, ha un incidente e finisce in coma. Yilmaz arriva ad augurarsi la morte di Sermin pur di veder marcire Demir in prigione, ma si sente poi in colpa per aver fatto dei pensieri tanto nefasti.

Nel frattempo Saniye torna a casa e Behice scopre di avere dei gravi problemi economici, a causa di pesanti debiti accumulati dal fratello suicida. Sermin intanto si riprende e testimonia a favore di Demir, che può così uscire dal carcere; un evento, questo, che fa meditare ad Hatip una fuga. Mujgan dovrebbe saldare intanto un debito del padre, ma la cifra è molto alta e Yilmaz si oppone; al contempo Demir si scusa con Zuleyha per aver dubitato della sua fedeltà

Gulten ha un confronto con Yilmaz e gli dice di non avergli mai spedito, mentre era in prigione, le lettere scritte da Zuleyha, che avrebbero cambiato il corso delle loro vite. L'incidente di Saniye porta agli interrogatori di tanti personaggi; in questo contesto Gulten prende le difese di Zuleyha e dichiara che la colpevole è Nesrin. Per finire, Demir vuole che Gaffur e Saniye lascino per sempre la villa.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 13 al 18 marzo 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 marzo 2023 alle 14.10 e sabato 18 alle 14.30. Le puntate della soap sono inoltre disponibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.