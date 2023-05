La soap turca “Terra amara” continua a inanellare emozioni e colpi di scena. Nelle trame delle puntate in onda su Canale 5 da domenica 14 a sabato 20 maggio 2023, si parla dell'omicidio di Ercument. Un uomo di Hatip si addossa le responsabilità dell'accaduto, ma la verità e un'altra. Mujgan, intanto, è sempre più insofferente a causa della vicinanza tra Yilmaz e Zuleyha.

Terra amara, le anticipazioni dal 14 al 20 maggio 2023

Fekeli incontra Hunkar: prima la rassicura precisando che non rivelerà a nessuno il segreto di Behice, poi le dà il definitivo addio. Mujgan trova intanto il foulard di Zuleyha nell'auto di Yilmaz: fa dunque una sfuriata alla ex del marito e insiste imperterrita anche quando scopre che il fazzoletto di seta appartiene a un'altra donna. Demir consiglia a Yilmaz di trasferirsi altrove; quest'ultimo non vuole dare ragione all'acerrimo nemico, ma la verità è che vorrebbe realmente tornare a casa sua.

I comportamenti di Behice continuano a far discutere: provocando non solo la gelosia di Hunkar, ma i pettegolezzi di tutto il Circolo. Gaffur ha uno scatto di rabbia quando trova Gulten e Cetin dialogare in modo confidenziale: scopre che i due hanno intenzione di sposarsi ed è disposto a tutto pur d'impedire questa unione. Saniye gli confessa allora la violenza subita da Gulten, sfociata - a suo dire - dall'assassino di Ercument per mano di Yilmaz. Quando Saniye confessa a Hunkar di aver vuotato il sacco con Gaffur, la Yaman inizia a preoccuparsi. Poco dopo un tale Eyup Karakus si consegna alla polizia per l’omicidio di Cengaver, ma Yilmaz è perplesso e si reca in carcere per incontrare Eyup. Quest'ultimo chiede poi una cifra ben più alta ad Hatip per continuare a fingere e addossarsi le colpe dell'assassinio di Cengaver.

Gaffur, intanto, fa amicizia con Cetin, e gli rivela particolari del suo passato; dal canto suo Cetin lo rassicura, promettendogli che sarà un buon marito per Gulten. Yilmaz conclude un importante affare, ma Demir lo mette in difficoltà quando gli fa arrivare ordini per svariati impianti di irrigazione, che poi fa annullare.

Sermin prova in tutti i modi a riallacciare i rapporti con Sabahattin, mentre Mujgan si mostra sempre più irrequieta circa il rapporto tra Yilmaz e Zuleyha, ma rifiuta di essere assistita da uno psichiatra. Quando Fekeli dà ad una scuola appena inaugurata il nome di "Behice Hekimoglu", Hunkar riceve un'ulteriore amarezza, consapevole che con Fekeli non avrà nessun futuro. Nel frattempo Julide riceve una lettera anonima che accusa Demir di aver ucciso Ercument. Demir decide che è arrivato il momento di dire la sua verità, accusando pubblicamente Yilmaz di essere il responsabile della morte di Ercument, dopo che quest'ultimo aveva violentato Gulten. Mujgan riprende di nascosto un incontro tra Yilmaz e Zuleyha, dove si parla apertamente dell'omicidio di Ercument.

In città comincia a diffondersi una voce: Ercument avrebbe violentato Zuleyha e Demir l’avrebbe ucciso per vendetta. La procura vuole vederci chiaro e interroga Zuleyha, Hunkar, Saniye e Gaffur. Eyup lancia intanto un ultimatum ad Hatip: o riceverà i soldi oppure rivelerà che Yilmaz chi è l'assassino. Hatip prende una decisione drastica.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 14 al 20 maggio 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette, in live streaming e on demand, le puntate della soap turca.