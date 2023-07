Terra amara, le anticipazioni dal 16 al 21 luglio 2023

Leggiamo ciò che accade nelle nuove puntate della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 16 a venerdì 21 luglio 2023. Yilmaz e Zuleyha vogliono fuggire in Germania per rifarsi lì una vita insieme ai bambini. Hunkar scopre il progetto dei due amanti: come si comporterà?

Terra amara, le anticipazioni dal 16 al 21 luglio

Sermin riferisce a Demir di aver visto Mujgan e Zuleyha discutere animatamente. Quando lo Yaman si rivolge al commissario di polizia per scoprire chi è il proprietario della pistola con cui è stata colpita Zuleyha, viene a sapere delle colpe di Mujgan e corre a casa di Fekeli. Qui incontra anche Yilmaz, e minaccia di denunciare Mujgan se lui non rinuncerà ad acquistare le quote della holding di Hunkar. Yilmaz ammette le colpe della moglie. Quello che nessuno sa è che Yilmaz ha parlato con un suo amico che gli procurerà cinque passaporti: uno per sè stesso, un altro per Zuleyha e tre per i bambini. La volonta è quella di rifarsi una vita in Germania.

Mujgan non vorrebbe divorziare perchè sa che potrebbe perdere l’affidamento del figlio Kerem Ali; intanto il procuratore la convoca, così come a Zuleyha, che dichiara di aver tentato il suicidio, facendo cadere le accuse contro Mujgan. Quest'ultima, però, capisce che qualcosa non torna e teme che non l'abbia denunciata per mettere in atto una vendetta più grande, e ne parla con Behice.

Fekeli nel frattempo resta vicino a Hunkar, piena di sensi di colpa per aver agito contro Zuleyha e i bambini e molto delusa della vicinanza tra Demir e Sevda. Hunkar accetta inoltre la proposta di Fekeli: provare a ricominciare con lui in nome dell'amore.

Demir si presenta alla tenuta accompagnato dai gendarmi per riprendersi Zuleyha e i bambini. L’epilogo gli lascerà l’amaro in bocca. Fekeli conforta Hunkar, consumata dai sensi di colpa verso Zuleyha e Yilmaz, e delusa dal comportamento di Demir, che si è rifugiato da Sevda.

Hunkar, però, scopre che Yilmaz e Zuleyha vogliono scappare, ma promette a Yilmaz che non riferirà nulla a Demir. Behice comunica a Sermin e Fusun che la pistola con cui Zuleyha ha tentato il suicidio è registrata a nome di Yilmaz. Sermin ha dei sospetti su Fikret e, inoltre, riferisce a Gaffur di sapere la verità sull’omicidio di Hatip. Demir rilegge una vecchia lettera del padre, dove parlava in modo affettuoso di Sevda.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 16 al 21 luglio 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda domenica 16 alle 15.00 e da lunedì 17 a venerdì 21 luglio alle 14.10. Le puntate della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.