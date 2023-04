Le trame delle nuove puntate della soap “Terra amara”, in onda da domenica 16 a sabato 22 aprile 2023, si aprono con un confronto tra Zuleyha e Fekeli, che inducono quest'ultimo a rinunciare alle sue imminenti nozze con Hunkar. Mujgan apprende per caso che Yilmaz e il vero padre di Adnan: da quel momento la donna inizia a tollerare sempre meno la presenza nei dintorni della ex del marito.

Terra amara, le anticipazioni dal 16 al 22 aprile 2023

Le imminenti nozze di Hunkar e Fekeli si prefigurano un po' surreali in quanto nessun membro delle rispettive famiglie (Saniye esclusa) sembra intenzionato a partecipare.A sorpresa, però, si vede anche Zuleyha che cerca vendetta nei confronti della suocera, che tanto male le ha fatto. Racconta così a Fekeli molte verità a lui ancora ignote: dalle nozze con Demir ai maltrattamenti subiti alla tenuta, anche se, per proteggere Mujgan, non gli dice che il piccolo Adnan è figlio di Yilmaz.

Il matrimonio tra Hunkar e Ali Rahmet Fekeli salta e in città si diffondono voci e pettegolezzi. Fekeli si confida con Sabahattin e le dice del dialogo che ha avuto con Fekeli. Mujgan ascolta tutto di nascosto, compresa il passaggio sul piccolo Adnan, figlio di Yilmaz. Mentre quest'ultimo è emozionato per la nascita, prossima, del figlio che avrà con Mujgan, quest'ultima è affranta e quando vede Adnan tra le braccia del marito crolla. Fekeli, intanto, dichiara guerra alla famiglia Yaman per tutti i torti subiti.

Hunkar discute animatamente con Demir, che a sua volta ha uno scontro con Zuleyha. Hatip ribadisce a Behice e Sermin l'odio che prova nei confronti della famiglia Yaman, mentre Fekeli è ancora un po' turbato quando vede Hunkar. Anche Gulten fa molto parlare di sè quando decide di sposare un certo Rustem, un uomo con tre figli e molto più grande di lei. Quando Cetin viene a sapere la notizia va su tutte le furie e spara a Rustem proprio durante la festa di fidanzamento con Gulten. Cetin finisce in prigione e Gulten si rende conto di essere innamorata di lui.

Nel frattempo Hatip vince, contro Demir e Hunkar, le elezioni per il nuovo presidente della camera di commercio. Successivamente Sermin ha uno scontro con Demir, sostenendo che non sta tenendo alto l'onore di suo padre Serafettin, co-fondatore dell’azienda. Naciye, che assiste alla scena trova il modo di punire Sermin, urlando a tutti che è andata a letto con suo marito Hatip. In questa fase del racconto scopriamo che Yilmaz ha scoperto un modo per mettere a tappeto l'attività lavorativa della famiglia Yaman.

Demir medita di frenare gli impeti di Sermin, mentre Hunkar racconta a Saniye un segreto inerente a Gulten. Saniye viene in tal modo a sapere della relazione tra Gulten e Cetin. Nel frattempo Mujgan inizia a soffrire per la presenza di Zuleyha nei dintorni e fa esplicitamente capire a Yilmaz che non sopporta di trascorrere tutta la sua gravidanza a stretto contatto con la ex del marito.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 16 al 22 aprile 2023)

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. La piattaforma Mediaset Infinity offre la possibilità di vedere gli episodi della serie, in live streaming e on demand.