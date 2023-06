“Terra amara” va in onda su Canale 5 da domenica 18 a venerdì 23 giugno 2023 con i nuovi episodi. A incrementare l'odio di Mujgan nei confronti di Zuleyha ci pensa Behice, che prova a uccidere proprio l'ex fidanzata di Yilmaz. A partire dal 24 giugno, "Terra amara" non andrà più in onda il sabato pomeriggio Lla regolare programmazione verrà ripristinata a partire da settembre.

Terra amara, le anticipazioni dal 18 al 23 giugno 2023

Quando Mujgan le dice che vorrebbe vedere Zuleyha morta, Behice prende l'iniziativa e, travestita da infermiera prova a uccidere l'ex amata di Yilmaz. Ma Zuleyha si sveglia e Behice, con un graffio al volto (notato poi da Mujgan), scappa senza farsi riconoscere. I medici e Julide faticano però a credere alla versione di Zuleyha, a loro dire provata dai farmaci assunti. Nel frattempo Demir viene scagionato dalle accuse di Yilmaz di aver avvelenato Zuleyha.

Yilmaz viene a sapere dell'aggressione a Zuleyha ma, giunto in ospedale, lei si prepara ad uscire e sta per tornare in carcere. Un incontro, quest'ultimo, che fa nuovamente perdere la pazienza a Mujgan, che si precipita in prigione: qui capisce però che la zia, Behice, potrebbe essere responsabile dell'aggressione a Zuleyha. Nel frattempo per Uzum è arrivato il momento del suo primo giorno di scuola.

Quando Demir si decide a vendere le sue azioni della raffineria a Vedat, quest'ultimo rimane vittima di un incidente architettato dagli scagnozzi di Ankara, per spingere Demir a vendere a loro. Su consiglio di Fekeli, Hunkar blocca l'accordo. A Zuleyha, intanto, viene ancora impedito di poter vedere i suoi figli.



Hunkar riesce a convince Demir a ritirare le accuse contro Zuleyha. Quando la donna fa ritorno alla tenuta, viene umiliata dal marito, che le ordina a fare la cameriera. Behice nel frattempo riempie di chiacchiere sua nipote Mujgan, dicendole che Zuleyha è responsabile della rovina della sua famiglia. Dal canto suo Mujgan sembra aver ritrovato il senno, e invita la zia a fare ritorno a Istanbul.

Zuleyha dice a Hunkar che Behice è responsabile dell'aggressione subita. Behice non molla la presa e dà a Mujgan una lettera fittizia in cui Zuleyha comunica a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Accecata dal dolore, Mujgan cova nuovamente il desiderio di uccidere Zuleyha.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 18 al 23 giugno 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 domenica 18 alle 15.00 e da lunedì 12 a venerdì 16 alle 14.10. Le puntate della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.