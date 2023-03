Le nuove puntate di “Terra amara”, in onda da domenica 19 a sabato 25 marzo 2023 ci mostrano Yilmaz e Zuleyha intenti a progettare una fuga d'amore. Ma l'annuncio della maternità di Mujgan scombina i piani e la distanza tra i due protagonisti della soap turca è ancora una volta destinata ad avere la meglio.

Terra amara, le anticipazioni dal 19 al 25 marzo 2023

Demir chiede perdono a Zuleyha per aver dubitato della sua fedeltà, mentre Gulten confessa a Yilmaz di non avergli mai spedito, mentre era in prigione, le lettere scritte da Zuleyha, che avrebbero potuto cambiare radicalmente il corso delle loro vite. Behice racconta a Mujgan delle voci che corrono in città riguardanti Yilmaz e Zuleyha. Gulten è giù di morale perché la sua famiglia è stata cacciata via dalla tenuta e per aiutarla Zuleyha chiede a Demir di fare un passo indietro, chiedendo a Saniye e Guffur di ritornare. Lo Yaman deve però fare i conti anche con un'altra vicenda: un uomo si presenta alla sua porta, rendendogli la borsa di Sermin contenente un biglietto aereo per la Francia e l'assegno a lei consegnato da Hunkar per farle cambiare la deposizione. Demir chiede dunque spiegazioni alla madre ma nel mentre viene convocato dal procuratore che gli comunica di averlo definitivamente scagionato dalle accuse: sulla pistola che ha ucciso Cengaver non vi è traccia delle sue impronte e può dunque essere dichiarato innocente.

Hatip è scosso da questa notizia, mentre Yilmaz proprio non riesce a essere convinto dell'innocenza di Demir. Mujgan comincia ad essere affranta dai comportamenti del marito, che sembra avere la testa perennemente altrove e ne parla così con Fekeli. Yilmaz progetta, con l'aiuto di Gulten, una fuga con Zuleyha. Nel corso di una cena piuttosto movimentata, Zuleyha si assenta e raggiunge il luogo scelto per l'appuntamento con Yilmaz. Quest'ultimo, dal canto suo, raggiunge Mujgan in ospedale comunicandole che il suo cuore lo sta conducendo altrove e che non ha mai smesso di amare Zuleyha. In questo cruciale momento Mujgan comunica al marito una notizia sconvolgente: è incinta.

Nonostante tutto l'uomo raggiunge il luogo dell'appuntamento ma tutto ciò che trova è un ciondolo lasciato dalla sua amata, che dopo tanto attendere è tornata alla tenuta: Zuleyha si convince che Yilmaz abbia fatto ritorno a casa, felice con la sua famiglia. Mentre Behice e Fekeli festeggiano la notizia del bambino in arrivo, Yilmaz cerca Zuleyha, ma la donna decide di non voler parlargli. Demir, invece, non fa che litigare con la madre, ritenendola responsabile della cattiva gestione della tenuta.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 19 al 25 marzo 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 marzo 2023. Dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato e la domenica dalle 15.00. Le puntate della soap sono inoltre disponibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.