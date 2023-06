Nei nuovi episodi della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 2 a venerdì 7 luglio 2023, assistiamo a una possibile svolta: Zuleyha rivela a Yilmaz che il piccolo Adnan è suo figlio, e gli permette di trascorrere del tempo insieme a lui. Quale sarà il loro destino (e quello di Demir)?

Terra amara, le anticipazioni dal 2 al 7 luglio 2023

Dopo aver incontrato Sevda, la donna con la quale il marito la tradiva e adesso in buoni rapporti con Demir, Hunkar si reca in ospedale, dove va a trovare Zuleyha, alla quale promette vicinanza e sostegno. Rasit comunica a Gaffur che Hatip è responsabile dell'omicidio di Cengaver. Gaffur, a cui Rasit rivela che Cengaver è stato assassinato da Hatip, scrive a quest’ultimo una lettera ricattatoria. Gaffur scrive così ad Hatip una lettera anonima per ricattarlo: l'assassino raggiunge il bosco per consegnare la somma di denaro richiesta, ma nell'auto ad aspettarlo trova Sermin, che decide di portare con sé. Quando Hatip scopre che Gaffur è il responsabile del ricatto, tenta di sparargli, ma Gaffur si impossessa della pistola e uccide Hatip.

Sola in ospedale, Zuleyha viene raggiunta da Yilmaz e la donna ne approfitta per rivelargli il grande segreto: Adnan è suo figlio. Ma non è tutto perchè gli comunica che Mujgan ha provato a ucciderla e che la famiglia Yaman si è sempre comportata male nei suoi riguardi. Yilmaz reclama la custodia del figlio ma Zuleyha, disperata, minaccia il suicidio.

Dopo la sconvolgente rivelazione, Yilmaz si mette in testa di uccidere Hunkar, ma ci ripensa quando vede Adnan. Zuleyha vuole uscire dall'ospedale e chiede a Gulten di aiutarla. Intanto Adana viene informata sulla morte di Hatip: l'opinione comune è che sia stato ucciso dagli uomini di Ankara, vittime di un suo ipotetico raggiro.

Con l’aiuto di Gulten, Zuleyha riesce a incontrare Yilmaz per fargli passare del tempo con Adnan e per decidere con lui le mosse da fare per sperare di vivere una vita serena insieme. Quando Yilmaz torna a casa, si scaglia contro Mujgan, accusandola di aver provato a uccidere Zuleyha, ma Fekeli prende la difese della donna.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 2 al 7 luglio 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda domenica 2 alle 15.00 e da lunedì 3 a venerdì 7 luglio alle 14.10. Le puntate della soap sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.