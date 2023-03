Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda da domenica 2 a sabato 8 aprile 2023. Demir è in crisi, tra la volontà d'intraprendere una carriera da imprenditore su scala internazionale e la consapevolezza di avere problemi economici. Intanto Yilmaz e Mujgan si trasferiscono nell'ex casa di Sermin. Zuleyha assiste con sofferenza all'unione tra Yilmaz e Mujgan.

Terra amara, le anticipazioni dal 2 all'8 aprile 2023

Behice vuole convincere Fekeli a trasferirsi con la famiglia e la loro attività in una zona di Istanbul, anche se nel bel mezzo del discorso arriva Hunkar. Yilmaz e Mujgan si preparano all'arrivo del loro figlio,mentre Zuleyha è piuttosto frustrata e si confida con Sabahattin. Gaffur nel frattempo è pieno di debiti ed e costretto a vendere dell'oro.

Demir attraverso l'incontro con i nuovi soci viene a sapere che Yilmaz ha ceduto le sue quote a dei tedeschi. La scelta di quest'ultimo rende più serene Mujgan e Fekeli, ma non tutto è come sembra: Yilmaz ha riservato un inganno nel suo piano e Fekeli si arrabbia; come ovvio che sia anche Demir si infuria e comunica a Yilmaz le sue intenzioni di vendetta. Saniye origlia invece una conversazione dove Sermin parla dei progetti del suo protettore; ma tornata a casa Saniye scopre di aver subito un furto e Gaffur pensa bene di accusare Cetin e mettere nel mezzo anche Yilmaz; quest'ultimo non cade nella provocazione e nel riportare Gaffur alla villa avverte Hunkar, dicendole che non accetta calunnie. Demir nel frattempo è impegnato con l'aumento di capitale richiesto dai tedeschi e per fare ciò è costretto a vendere alcuni suoi beni.

Dopo aver appreso di un accordo tra Fekeli e Hunkar, Yilmaz decide di volersi trasferire con Mujgan nell'abitazione acquistata da Sermin. Yilmaz passa ai fatti e abbattendo un muro apre un varco tra la sua abitazione e quella degli Yaman. A causa di una scoperta di Demir, Hunkar deve raccontare al figlio della sua vecchia relazione con Fekeli. Demir decide poi di non voler più vendere i terreni per il piano dell'impianto comune.

Intanto alla tenuta Zuleyha e Mujgan sembrano avere un buon approccio, tra convenevoli e scambio di cibo. La moglie di Yilmaz, però, non è convinta della permanenza in casa della zia e quest'ultima si trattiene da Fekeli. Successivamente vediamo una Zuleyha affranta nell'assistere, a debita distanza, alla cena organizzata da Yilmaz e Mujgan.

I due amanti Sermin e Hatip vengono scoperti e secondo il volere di Hunkar, denunciati da Naciye; attendono adesso il verdetto di adulterio in carcere. Per finire, Demir è costretto a vendere ai soci le suo quote: la volontà dell'uomo di diventare un imprenditore al di là dei confini nazionali si è infranta.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 2 all'8 aprile 2023)

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.