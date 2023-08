Terra amara, le anticipazioni dal 21 al 25 agosto 2023

A Cukurova ci si chiede che fine abbia fatto Hunkar. Le ricerche continuano incessanti e sia Demir che Fekeli hanno assoldato uomini con l'obiettivo di trovarla, mentre le donne sono rimaste in casa per prendersi cura di Azize. Quando Ibo trova un foulard della donna alle rovine, giungono sul luogo Demir, Gaffur e i braccianti e si imbattono nella più atroce delle visioni: il corpo di Hunkar pugnalato e senza vita. Demir torna alla tenuta con la madre morta e tutti si abbandonano al dolore. Mujgan inizia a pensare che la zia, Behice, possa avere qualcosa a che fare con la morte di Hunkar.

Tra coloro che si sono recati a casa Yaman c'è anche Fikret. Il nipote di Fekeli si approfitta della situazione per ispezionare la tenuta e nello studio di Demir trova una lettera di Yilmaz in cui scrive che a sparare a Zuleyha è stata Mujgan, ma che per il quieto vivere è meglio tenere la notizia segreta aggiungendo che un giorno, se dovesse presentarsi la necessità di una dichiarazione, la missiva può essere utilizzata come prova concreta.

Proprio durante la veglia funebre Sevda lancia un allarme, confessando a Demir che la persona colpevole dell'omicidio ha probabilmente inscenato una fallimentare rapina finita in tragedia. Mujgan chiede direttamente spiegazioni alla zia, che dal canto suo nega fermamente di essere coinvolta, e va via offesa.

Nel corso della veglia i gendarmi fermano e arrestano Sevda, sospettata di aver ucciso Hunkar. Il procuratore la interroga in caserma, facendo emergere una serie di prove che potrebbero inchiodarla: nella sua abitazione, infatti, sono stati ritrovati alcuni gioielli indossati da Hunkar proprio il giorno dell'omicidio. Appresa la notizia, Demir appare visibilmente scosso.