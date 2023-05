Le nuove trame della soap turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 21 a sabato 27 maggio 2023, vedono la chiusura delle indagini sull'omicidio di Ercument. Demir e Yilmaz stringono un patto per contrastare le intenzioni di loschi indivisui, desiderosi di impossessarsi delle terre di Cukurova, ma la gelosia di Mujgan esplode e ribalta nuovamente il corso degli eventi.

Terra amara, le anticipazioni dal 21 al 27 maggio 2023

Demir viene accusato dell'omicidio di Ercument, così lo stesso uomo, per salvaguardare l'onore della moglie, stabilisce un patto con Hunkar, Yilmaz e Fekeli. Non essendo stata informata, Mujgan teme che dietro una possibile partenza del marito possa esserci dell'altro. Al circolo si diffondono i pettegolezzi sulla famiglia Yaman: quando Naciye ascolta Sermin e le sue amiche sparlare, l'atmosfera si fa turbolenta. La famiglia Yaman deve adesso deporre, ma quando Sabahattin chiede a Julide di archiviare il caso, quest'ultima non la prende bene.

Nel frattempo Yilmaz e Demir giungono a Istanbul per incontrare Emel, la sorella di Ercument, per chiederle aiuto. Le indagini sull'omicidio venono chiuse ed Emel afferma pubblicamente che il fratello è stato ucciso da uomini della malavita, a causa di forti debiti. L'episodio spinge Hunkar e Demir ad un accordo di pace insieme Yilmaz e Fekeli. Mujgan, invece, non accetta la proposta di Zuleyha di seppellire l'ascia di guerra ma, al contrario, le giura vendetta.

Fekeli è in procinto di chiedere la mano di Gulten alla famiglia Yaman e Zuleyha si adopera per confezionarle l’abito da sposa: si tratta del vestito con il quale avrebbe dovuto sposare Yilmaz.

Intanto Saniye viene a sapere che Gaffur ha venduto i suoi gioielli per restituire il denaro dei debiti ad Hatip. Fekeli ascolta due uomini confabulare di un piano che permetta loro di impossessarsi delle terre di Cukurova. Quando Fekeli avverte Hunkar, Demir e Yilmaz decidono di unire le forze per proteggere le loro proprietà. Alla Camera del Commercio Fekeli convince gli imprenditori locali a rifiutare qualsiasi proposta d'acquisto, ma poco dopo Hatip viene minacciato dai misteriosi individui.

Un'ossessionata Mujgan manda a Demir un filmato che testimonia gli incontri segreti tra Zuleyha e Yilmaz. Nel vedere le immagini Demir va su tutte le furie e, provvisto di pistola, trascina la moglie in auto e la porta via. Mujgan assiste alla scena e comincia ad avere qualche senso di colpa.

Fekeli e Hunkar si impegnano a ritrovare la coppia, mentre Mujgan confida a Behice la storia del filmino. Poco dopo vediamo Zuleyha e Demir in un bosco: lui impugna una pistola e non ci vede più dalla rabbia, mentre lei cerca di convincerlo della sua innocenza.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 21 al 27 maggio 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. Le puntate della soap turca sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand,