Terra amara, le anticipazioni dal 23 al 28 luglio 2023

Scopriamo quali sono i principali eventi delle nuove puntate della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 23 a venerdì 28 luglio 2023. Demir intercetta Zuleyha proprio quando lei è in procinto di fuggire con Yilmaz. Ma i due innamorati vorrebbero ugualmente divorziare dai rispettivi coniugi.

Terra amara, le anticipazioni dal 23 al 28 luglio

Zuleyha si sta recando ad un appuntamento con Yilmaz: i due stanno per fuggire, insieme ai figli, in Germania. Sulla strada la donna incontra Demir. Quando Yilmaz non vede arrivare la sua amata, si scaglia contro Hunkar, convinto che sia stata lei a tradirli. Fekeli - ignaro delle mosse degli uomini di Ankara che lo vorrebbero morto - si arrabbia con Mujgan e Behice per i recenti avvenimenti, mentre Demir discute con Sevda, quando la donna difende Zuleyha.

Yilmaz pensa di uccidere Hunkar ma ritrova poi il senno ed evita la tragedia. Mentre Fikret mostra belle doti da imprenditore, Sevda assiste di nascosto a una conversazione tra Demir e Sermin e scopre che quest'ultima ha rivelato allo Yaman il progetto di fuga di Yilmaz e Zuleyha.

Sevda parla dell'episodio direttamente con Zuleyha. Hunkar sente che è arrivato il momento di fare un po' di ordine e riunisce la famiglia, Demir, Zuleyha e i bambini, nella loro dimora.

Zuleyha e Yilmaz maturano adesso l'idea di restare a Cukurova, ma di divorziare comunque dai rispettivi coniugi, il tutto per il bene dei loro figli. Mujgan, però, specifica che farà di tutto per non far vivere al piccolo Kerem Ali le esperienze da lei affrontate, dato che è una figlia di genitori divorziati. Demir, invece, non ha alcuna intenzione di concedere il divorzio a Zuleyha, aggiungendo che Adnan è e resterà suo figlio.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, Gaffur mette in giro voci poco lusinghiere su Rasit, che gode comunque della buona opinione di Saniye, mentre Sermine e Behice credono che Fikret abbia qualcosa da nascondere. Il nipote di Fekeli ha nel frattempo un'interessante conversazione con Mujgan. Behice recupera i documenti del ragazzo e scopre che Fikret non è il suo vero nome.

Pur senza l'approvazione di Zuleyha, Demir fa circoncidere Adnan: Yilmaz lo viene a sapere e si fionda da Demir. Durante un'accesa discussione tra i due, il bambino si ferisce in modo accidentale, a causa di una pistola lasciata in giro da Demir.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 23 al 28 luglio 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda domenica 23 alle 15.00 e da lunedì 24 a venerdì 28 luglio alle 14.10. Le puntate della soap sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.