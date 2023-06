Scopriamo le nuove trame della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 25 a venerdì 30 giugno 2023. Behice progetta un piano per infangare Zuleyha. Mujgan ci casca in pieno e si scaglia contro la sua rivela: dalla colluttazione parte un colpo di pistola che colpisce Zuleyha. Riuscirà a sopravvivere?

Terra amara, le anticipazioni dal 25 al 30 giugno 2023

Un incontro fortuito tra Yilmaz e Zuleyha fa nuovamente perdere la pazienza a Mujgan, che si precipita in prigione dalla donna: qui capisce però che la zia, Behice, potrebbe essere responsabile dell'aggressione a Zuleyha. Quando la nipote la accusa esplicitamente, Behice si mostra indignata; mentre Mujgan chiede a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul. Nel frattempo per Uzum è arrivato il momento del suo primo giorno di scuola.

Quando Demir si decide a vendere le sue azioni della raffineria a Vedat, quest'ultimo rimane vittima di un incidente architettato dagli scagnozzi di Ankara, per spingere Demir a vendere a loro. Su consiglio di Fekeli, Hunkar blocca l'accordo. A Zuleyha, intanto, viene ancora impedito di poter vedere i suoi figli.

Hunkar riesce a convince Demir a ritirare le accuse contro Zuleyha. Quando la donna fa ritorno alla tenuta, viene umiliata dal marito, che le ordina a fare la cameriera. Behice nel frattempo riempie di chiacchiere sua nipote Mujgan, dicendole che Zuleyha è responsabile della rovina della sua famiglia. Dal canto suo Mujgan sembra aver ritrovato il senno, e invita la zia a fare ritorno a Istanbul.

Zuleyha dice a Hunkar che Behice è responsabile dell'aggressione subita. Behice non molla la presa e dà a Mujgan una lettera fittizia in cui Zuleyha comunica a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Accecata dal dolore, Mujgan cova nuovamente il desiderio di uccidere Zuleyha; le va così incontro e la minaccia con una pistola, ma dato che non vuole andare in prigione le ordina di impiccarsi. Quando Zuleyha si rifiuta e prova a impossessarsi della pistola, nasce uno scontro che provoca un colpo di pistola, che ferisce Zuleyha al petto. Con l'aiuto di Behice, Mujgan apparecchia la scena del suicidio di Zuleyha e scappa. Aiutata da Behice, Mujgan inscena il suicidio di Zuleyha e scappa. Rasit ritrova la donna, in realtà ancora viva, e la conduce in ospedale.



Uzum dice intanto a Hunkar di essere a conoscenza del luogo che ospita i piccoli Adnan e Leyla e la porta fin lì. Hunkar è incredula quando scopre che si tratta della casa di Sevda, per molti anni amante di Adnan, marito di Hunkar. la donna che è stata per anni l’amante di Adnan, marito di Hunkar. Quest'ultima rinnega il figlio Demir e torna alla villa con i bambini, dove viene a sapere delle condizioni critiche di Zuleyha. Yilmaz e Demir e Yilmaz si recano in ospedale, dove Zuleyha è stata operata ma è ancora incosciente. Sul posto trovano anche Mujgan, che nega di avere responsabilità in ciò che è accaduto. Ma Zuleyha si risveglia e lo scontro è inevitabile. Demir promette alla moglie di farle rivedere i figli. Yilmaz confida a Fekeli di voler divorziare da Mujgan.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 25 al 30 giugno 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda domenica 25 alle 15.00 e da lunedì 26 a venerdì 30 giugno alle 14.10. Le puntate della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.