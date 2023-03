Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda da domenica 26 marzo a sabato 1° aprile 2023. A causa di problemi economici la reputazione della famiglia Yaman è in crisi. Hunkar e Fekeli organizzano una cena per sancire una tregua tra Demir e Yilmaz, ma dopo un'apparente stato di pace, la tensione esplode.

Terra amara, le anticipazioni dal 26 marzo al 1° aprile 2023

Dato che Demir è stato scarcerato, Ali Rahmet vorrebbe restituire le terre agli Yaman per evitare vendette nei suoi confronti: ne parla così con Hunkar, ma la donna versa in cattive acque economiche e così rifiuta l'offerta, invitandolo ad attendere. Ma Hatip anticipa tutti e comunica a Demir la notizia della vendita. Nell'ambito della cerimonia di circoncisione, Saniye porta con sè a casa una bambina in difficoltà: l'episodio fa crescere in lei la voglia di maternità.

In occasione della festa molte persone si sentono male a causa di un pollo che Gaffur ha acquistato da Hatip. La reputazione nei confronti della famiglia Yaman è ai minimi storici e Demir aggredisce violentemente Gaffur, mentre Hatip scarica la colpa su uno dei suoi uomini. Nel frattempo Yilmaz racconta nel dettaglio a Mujgan la storia della lettera che aveva spedito a Zuleyha. La donna è sconvolta e lascia immediatamente l'abitazione. Yilmaz avvista l'auto della moglie nei pressi dell'aeroporto, ma forse è troppo tardi per fermarla.

Cetin va a trovare Gulten in ospedale, dichiarandole il suo amore, mentre Demir crede che il cambio di atteggiamento di Zuleyha nei suoi confronti sia dovuto esclusivamente ad uno stato di resa della donna, dovuto alla materinità di Mujgan. Quest'ultima ha intanto deciso che non ha più intenzione di abortire, e vuole trasferirsi in America, dato che il marito è ancora legato alla sua ex. Nel frattempo Demir nomina Saniye come nuovo capo dei braccianti, in sostituzione di Gaffur.

Gulten è intenta a non accettare la proposta di matrimonio di Cetin. I due aiutano comunque Yilmaz a restituire il ciondolo a Zuleyha. Mujgan confessa prima a Fekeli e poi a Behice i dubbi riguardanti il matrimonio con Yilmaz. Nel frattempo Fekeli e Hunkar hanno organizzato una cena per sancire la pace tra Yilmaz e Demir. Durante la serata l'apparente pace viene interrotta dalla richiesta di Demir di rendere alla sua famiglia le terre vendute; ma a queste parole Yilmaz sbotta dicendo di aver subito già abbastanza torti da lui e, a quel punto, Demir sfodera la pistola e fa partire un colpo, per fortuna senza gravi conseguenze.

Successivamente Zuleyha e Mujgan si ritrovano nell studio medico della dottoressa Feriha. Entrambe devono fare controlli sulle rispettive gravidanze, ma quando arriva Yilmaz, la situazione diventa molto tesa.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 26 marzo al 1° aprile 2023)

Gli episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. Le puntate della soap sono inoltre disponibili per la visione, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.