I nuovi episodi di “Terra amara”, in onda da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo 2023, vedono il tanto sospirato chiarimento tra Yilmaz e Zuleyha; ma nel mezzo della discussione interviene Demir, fuggito dal carcere. Quest’ultimo ha intenzione di raggiungere Berlino con la moglie e Adnan. Il piccolo viene però colpito da una forte febbre.

Terra amara, le anticipazioni dal 27 febbraio al 4 marzo 2023

Zuleyha costretta a fuggire con Demir, accadrà nella nuova settimana di Terra amara. Vediamo dunque cosa succederà tra febbraio e marzo, ecco le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo 2023

Demir e Yilmaz si trovano ancora in carcere. Hunkar e Fekeli hanno un colloquio con il direttore e gli dicono di non farli interagire. Gaffur dice a Saniye di essere stato lui a nascondere la lettera di Zuleyha. Quest’ultima litiga con Hunkar e le dice che a causa dell’accaduto dovrebbe licenziare Gaffur e Saniye.

Intanto Yilmaz viene scarcerato, ma Demir resta in prigione, in attesa del processo per l’omicidio di Cengaver. Una volta a casa, Yilmaz vorrebbe parlare con Zuleyha di tutti i malintesi accumulati nel corso del tempo, ma Fekeli lo invita a non fare nulla e di salvaguardare il suo matrimonio con Mujgan. L’uomo, allora, decide di ristrutturare la casa che apparteneva a Sermina, accanto all’abitazione degli Yaman; Gaffur lo comunica a Demir che, su tutte le furie, gli ordina di preparare i passaporti: il suo intento è quello di fuggire a Berlino con Zuleyha

Demir decide allora di colpirsi con un punteruolo, fingendo un’aggressione, e viene portato in ospedale, dove ritrova Mujgan. Quando Yilmaz scopre i motivi che hanno indotto Zuleyha, grazie a Gulten riesce ad incontrarla, con l’intento di scusarsi con lei. Nel bel mezzo del colloquio irrompe Demir che costringe la moglie a scappare con lui.

La situazione generale è caotica: mentre Demir e Zuleyha sono in fuga, Yilmaz va alla ricerca dei due. Julide interroga sia Mujgan, che aveva operato Demir, che Hunkar, che nega di aver favorito la fuga del figlio. Mujgan, però, capisce che dietro i comportamenti del marito ci sono molte cose non dette.

Durante il viaggio al piccolo Adnan sale la febbre alta e, preoccupati, i genitori sono costretti a tornare in dietro per dare le adeguate cure al bambino. Sabahattin obbliga poi a far costituire Demir. Prese le redini dell’azienda Yaman, Hunkar trova una situazione finanziaria disastrosa e deve in poco tempo rimettere le cose a posto.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 27 febbraio al 4 marzo 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 da lunedì 27 febbraio a venerdì 4 marzo 2023 alle 14.10 e sabato alle 14.30. Le puntate della soap sono disponibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.