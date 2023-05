La nuova settimana della soap turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 28 maggio a sabato 3 giugno 2023, ruota attorno alle azioni delle due protagoniste femminili: Zuleyha è vittima della gelosia di Demir e, sola e disperata, medita il suicidio; Mujgan sembra aver perso il senno e si prepara a partire per l'America insieme al bambino: Yilmaz vuole fermarla prima che sia troppo tardi.

Terra amara, le anticipazioni dal 28 maggio al 3 giugno 2023

Dopo che Mujgan ha mostrato a Demir un filmino che vede Yilmaz e Zuleyha protagonisti, molti personaggi dibattono sull'accaduto: Mujgan ne parla con la zia, che la rimprovera di aver agito d'impulso, Yilmaz rifiuta di accompagnare Cetin a chiedere la mano di Gulten a causa della gelosia della moglie, Hunkar e Fekeli si mettono alla ricerca di Demir e Zuleyha, che nel frattempo si trovano in un bosco.

Parlando con Yilmaz, Fekeli capisce che l'incontro tra i due ex fidanzati non ha avuto intenti sentimentali ma anche Sabahattin si rende conto che il tutto è stato generato dagli impulsi rabbiosi di Mujgan.. Il fidanzamento tra Cetin e Gulten viene rimandato, ma Cetin riceve la notizia troppo tardi e questo causa qualche dissapore.

Come non bastasse il caos generato dal filmino, due uomini stranieri giurano vendetta a Demir, per aver comprato la raffineria. Intanto Adnan e Uzum si allontanano da casa. Per fortuna Demir frena la sua foga e non uccide Zuleyha, ma Mujgan continua a essere intrattabile, minacciando Yilmaz di fuggire in America con Kerem Ali. Adnan e Uzum non sono stati rapiti - come qualcuno temeva - e vengono trovati al villaggio e riportati a casa sani e salvi.

Demir, nel frattempo, è accecato dalla rabbia, sia nei confronti di Zuleyha, impedendole di vedere i figli, che di Yilmaz: la pace tra i due sembra durata per ben poco tempo. Demir raccomanda tutti di non ascoltare né accogliere le richieste di sua moglie: sola e disperata, la donna medita addirittura il suicidio; e quando Hunkar le lascia rivedere i figli, interviene nuovamente Demir, che la manda prepotentemente via.

Zuleyha tenta di darsi fuoco nella piazza della città, ma provvidenziale si rivela l'intervento di Fekeli, che la salva, assicurandole cure e protezione. Demir viene a sapere ben presto della faccenda e corre da Fekeli per reclamare la moglie. Yilmaz nel frattempo si dirige verso Istanbul: Mujgan è in procinto di volare verso l'America insieme al figlio e l'uomo ha tutta l'intenzione di fermarla.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 28 maggio al 3 giugno 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. Le puntate della soap turca sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.