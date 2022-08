Sconfortati dagli esiti del sospirato incontro, i protagonisti di Terra amara, Yilmaz e Zuleyha, si accorgono che la loro passione è forse ancora viva; Fadik deve lasciare la tenuta per aver messo in giro dei pettegolezzi; Demir e Cengaver hanno un violento litigio, ma la discussione potrebbe in realtà essere un progetto di vendetta nei confronti di Yilmaz. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 29 agosto al 2 settembre.

Terra amara, le anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022

Il tanto atteso confronto tra Yilmaz e Zuleyha non ha mantenuto le aspettative. Così il primo si dedica al lavoro, la seconda si appassiona al cucito. Sabahattin e Demir devono difendersi da qualcuno che ha messo in giro pettegolezzi su di loro: la responsabile si scopre essere Fadik. Cacciata dalla tenuta, la donna è disperata e riceve l'aiuto del solo Hunkar. Quest’ultimo viene a sapere che Saniye è incinta, mentre Gulten comunica al fratello Gaffur che non ha intenzione di tornare a casa e che vuole rimanere con Yilmaz. La sparizione della donna comincia però a insospettire Hunkar, che ordina a Gaffur di cercarla. Mentre Zuleyha si annoia alla tenuta, Demir e Cengaver hanno una discussione molto accesa. Dopo aver saputo di questo litigio, Yilmaz escogita un metodo per approfittarne. Ma forse il contrasto è una messinscena per incastrare Yilmaz. Sul finire della settimana, la soap torna a riunire i protagonisti della serie: a una festa di fidanzamento, Zuleyha e Demir si imbattono in Yilmaz. Il triangolo produce una serie di sguardi e silenzi, alla fine dei quali Demir si accorge che fra la moglie e il suo rivale la passione potrebbe essere ancora viva.

Dove vedere Terra amara (dal 29 agosto al 2 settembre 2022)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.