Nelle nuove trame della soap turca “Terra amara” vediamo ciò che accade dopo la nascita dei figli di Yilmaz e Zuleyha: entrambi i protagonisti vivono momenti di tensione con i rispettivi coniugi. Questi ultimi sono consapevoli che il rapporto tra i due ex è duro a morire. Scopriamo cosa accade, nel dettaglio, nei nuovi episodi della soap. Lunedì 1° maggio la puntata di "Terra amara" non va in onda.

Terra amara, le anticipazioni dal 30 aprile al 6 maggio 2023

Mentre Yilmaz e Mujgan restano molto preoccupati per la salute del loro neonato, la famiglia Yaman celebra la festa del Mawlid per la bambina appena nata. Durante la celebrazione scoppia un pericoloso incendio nel fienile. Sermin fa notare di aver visto poco prima Adnan in quella zona e si immola per salvarlo. La paura è tanta, ma Sermin ne esce incolume con il bambino in braccio: la donna - che non era stata invitata alla festa - viene celebrata come un'eroina, ma un dubbio sorge spontaneo: l'incendio potrebbe essere stato opera sua, per mettere in scena un personale salvataggio eroico. La donna riceve comunque un regalo da Hunkar, ma la cifra in denaro non soddisfa le sue aspettative e ne parla apertamente con l'amica Fusun.

Entrambe le coppie dei protagonisti vivono momenti critici: Zuleyha accusa Demir per un discorso tra lui e Hunkar; Mujgan non lascia avvicinare Yilmaz al neonato e sembra intenzionata a parlare solo con la zia Behice. Intanto Cetin viene assolto e torna tra le braccia di Gulten e Demir comunica alla madre di aver provveduto ai suoi problemi di liquidità.

Guffur, nel frattempo, ha un confronto con Saniye e confessa di avere un debito con Hatip, ma quando Hunkar decide di aiutarlo versa ad Hatip una cifra irrisoria rispetto alla cifra in ballo. Berika confida a Hunker che Behice ha intenzione di candidarsi come presidente dell'associazione.

Continuano intanto le tensioni tra Yilmaz e Mujgan: quando quest'ultima esce di casa perchè obbligata a firmare alcuni documenti, il piccolo Kerem Ali ha una crisi di pianto. Non riuscendo a mettersi in contatto con Mujgan, Yilmaz si rivolge a Zuleyha, chiedendole di allattare il piccolo. Quando Mujgan rincasa, la reazione sarà inevitabilmente furiosa.

Hunkar prova a convincere Demir a intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla, perchè molto preoccupata che Zuleyha possa confessare a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan, ma Demir non accetta, fino a quando non scopre che Yilmaz ha comprato tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita. In più, Mujgan confida a Demir le sue preoccupazioni circa il rapporto tra i loro rispettivi coniugi.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 30 aprile al 6 maggio 2023)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5; domenica 30 aprile alle 15.00; da martedì 2 a venerdì 6 maggio alle 14.10; sabato 6 maggio alle 15.45. Gli episodi della soap sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity trasmette, sia in live streaming che on demand.