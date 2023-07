Terra amara, le anticipazioni dal 30 luglio al 4 agosto 2023

Scopriamo quali sono i punti salienti dei nuovi appuntamenti con la soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 30 luglio a venerdì 4 agosto 2023. I dottori riescono a salvare il piccolo Adnan, ma la disputa tra Yilmaz e Demir è appena cominciata: entrambi lottano per la paternità del bambino.

Terra amara, le anticipazioni dal 30 luglio al 4 agosto

La vita del piccolo Adnan sembra appesa a un filo: quando Zuleyha e Yilmaz si trovano in ospedale, Mujgan si avvicina al piccolo per aiutarlo. Zuleyha, però, allontana la dottoressa. La situazione favorisce anche il riavvicinamento tra Demir e Hunkar. Nel frattempo, mentre si avvia in gendarmeria, Azize viene derubata da due donne.

Mentre Demir e Yilmaz dibattono sulla paternità di Adnan, i dottori salvano la vita al piccolo. Zuleyha appare esasperata dai litigi e caccia i due uomini dalla stanza. Intanto in paese si diffondono le voci che vorrebbero Yilmaz come padre di Adnan. Una questione che non lascia indifferente Mujgan, che ne parla con Behice: Nazire ascolta di nascosto questa conversazione e costringe la dottoressa a parlare apertamente con Yilmaz, dicendogli che lei sapeva da tempo di chi fosse figlio Adnan.

Demir e Yilmaz si recano in ospedale da Adnan, ma ne scarurisce l'ennesima discussione. Fekeli e Hunkar capiscono che le cose non possono andare avanti in questo modo. Sermin capisce che Fikret ha inventato tante bugie e decide di parlarne con Behice. Quest'ultima aveva già raccolto prove per smascherare il giovane e le mostra a Mujgan. Nel frattempo Fikret è diretto a Kuzdere insieme a Fekeli, dove un mulino ha preso fuoco. Strada facendo alcuni uomini armati aggrediscono Fekeli, ma Fikret lo salva da un attacco fatale. Quest'ultimo si rivela però complice di questo agguato.

Per risolvere la questione legata alla paternità di Adnan, Demir convova una conferenza stampa e ammette che il padre biologico del bambino è Adnan; aggiungendo però che è stato lui a crescerlo e, per questo motivo, resterà lui il vero padre. Yilmaz agisce d'impulso e rapisce il bambino: un gesto che lascia sconvolta Zuleyha. Demir suppone che Gulten abbia contribuito al rapimento e si mette alla ricerca dei bambino.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 30 luglio al 4 agosto)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda domenica 30 luglio alle 15.00 e da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto alle 14.10. Le puntate della soap sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.