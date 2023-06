Le nuove trame della soap “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 4 a sabato 10 giugno 2023, ci mostrano una Zuleyha disperata che, fatta sua la pistola di Fekeli, spara a Demir: l'uomo finisce in come ma si riprende in breve tempo, mentre la donna viene condotta in prigione, dove la aspetta un complicato processo.

Terra amara, le anticipazioni dal 4 al 10 giugno 2023

Dopo aver tentato il suicidio, e ancora osteggiata da Demir, che la considera colpevole di tradimento, Zuleyha viene ospitata da Fekeli, supportato da Yilmaz e Hunkar. Mujgan non parte più per gli Stati Uniti e così, quando torna a casa, trova proprio la donna che tanto odia: il litigio con Yilmaz è ovvio. Zuleyha nel frattempo fa sua la pistola di Fekeli e, tornata a casa sua, fa partire un colpo contro Demir, portato poi d'urgenza in ospedale e operato. Zuleyha viene così arrestata, anche se Julide si impegna per farla rilasciare appena possibile. Hunkar ha qualche senso di colpa e confessa a Fekeli di aver trattato sempre male Zuleyha. Quest'ultima deve intanto fare i conti con compagne di prigione non molto accomodanti. Intanto Cetin, supportato da Gaffur, si vendica dei loschi uomini che lo hanno accoltellato.

Yilmaz ritiene Mujgan responsabile di ciò che sta accadendo a Zuleyha, e le chiede il divorzio. Il giudice non dà ascolto alle ragioni proposte da Julide e ordina che Zuleyha venga processata per omicidio. Naciye nel frattempo dà a Saniye la cambiale che Gaffur diceva di non aver firmato e, in più, le fornisce il denaro che Gaffur aveva dato ad Hatip. Saniye utilizza i soldi per gli studi di Uzum. Behice suggerisce alla nipote, Mujgan, di approfittare di tutti i vantaggi che potrebbero darle i termini del divorzio.

Quando Demir esce dal come, decide di non voler salvare sua moglie; dal canto suo Zuleyha aggredisce una detenuta. Intanto Hatip va a trovare Sermin, che lancia un ultimatum: o divorzia da Naciye o tra loro finirà per sempre. Yilmaz caccia fuori di casa Mujgan; quest'ultima convince la zia a portare Kerem Ali nella vecchia casa di Yilmaz: qui la donna tenta il suicidio, ma viene salvata in tempo da Behice, che chiama i soccorsi. Gli avvocati dicono che solo la testimonianza di Demir può salvare Zuleyha da una pesante pena, ma quando l'uomo giunge in prigione non fa nulla per tutelare la moglie: in breve tempo nasce un trambusto che coinvolge Demir e Yilmaz: i due vengono fermati e finiscono in prigione.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 4 al 10 giugno 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. Le puntate della soap turca sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.