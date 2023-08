Leggiamo ciò che accade nei nuovi episodi della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 6 a venerdì 11 agosto 2023. Mentre si continua a dibattere sull'identità di Fikret, presunto nipote di Fekeli, e Yilmaz chiede perdono a Zuleyha per aver rapito Adnan, un violento litigio tra Hunkar e Behice degenera in tragedia.

Terra amara, le anticipazioni dal 6 all'11 agosto 2023

Dopo il fallimento del piano per eliminare Fekeli, Fikret costringe Erol a rivelare chi si cela dietro l'operazione fraudolenta di acquisizione dei terreni di Cukurova. Sorprendentemente, il colpevole risulta essere il sottosegretario Cekirceli, che viene prontamente arrestato, mentre Fikret viene osannato da Cukurova con onori ufficiali. Behice continua a essere particolarmente scettica sulla vera identità del presunto nipote di Fekeli e scopre l'esistenza di un passaporto falso, che mostra a Fekeli stesso. Quest'ultimo si chiede allora: perchè il discusso Fikret avrebbe dovuto salvarlo dall'agguato se vuole accaparrarsi l'eredità? La confusione regna e l'identità di Fikret resta avvolta nel mistero. Quando l'opinione pubblica dichiara Adnan figlio di Yilmaz, quest'ultimo riporta il piccolo dagli Yaman. Demir dà la colpa del rapimento anche a Gulten e la caccia di casa; la ragazza viene così ospitata da Fekeli. Sevda è dispiaciuta che Demir abbia fatto ritorno a casa, mentre Sermin è in procinto di rivelare a Behice il nome dell'assassino di Hatip. Behice e Fekeli mettono con le spalle al muro Fikret, dicendogli del passaporto ritrovato, ma lui si giustifica precisando che lo ha utilizzato per fuggire dalla Germania, dove è stato ingiustamente incastrato da un suo socio. Behice non si lascia incantare e continua a credere che il ragazzo sia un impostore. Zuleyha è nel frattempo molto delusa da Yilmaz, dopo l'episodio del rapimento di Adnan. Fekeli chiede a Hunkar di sposarlo, ma quest'ultima va presto incontro ad un destino fatale: incontrata Behice, le mostra dei documenti che dimostrano di come, in passato, abbia fatto fuori due mariti. Behice perde il senno e pugnala a morte Hunkar e, subito dopo, sistema la scena del delitto, in modo da farlo sembrare una conseguenza di una drammatica rapina. Mentre Demir cerca sua madre, Yilmaz chiede perdono a Zuleyha per ciò che ha fatto ad Adnan e le ribadisce di volersi rifare una vita con lei: un'ipotesi che la donna respinge, soprattutto perchè non ha intenzione di separare il piccolo Kerem Ali da Mujgan.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (6 all'11 agosto)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda domenica 6 agosto alle 15.00 e da lunedì 7 a venerdì 11 agosto alle 14.10. Le puntate della soap sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.