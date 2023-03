Melodramma, azione, colpi di scena ed emozioni: le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda da lunedì 6 a sabato 11 marzo 2023. Yilmaz è diviso tra cuore e ragione, mentre Zuleyha è messa di fronte all’ingombrante figura di Hunkar. Quest’ultima deve inoltre convincere Sermin a ritirare la denuncia contro Demir.

Terra amara, le anticipazioni dal 6 all’11 marzo 2023

La famiglia Yaman è in crisi: Demir si trova nuovamente in prigione, mentre Hunkar deve far fronte alle voci che parlano di una loro crisi, anche economica. In più la donna crede che Zuleyha possa approfittare della situazione generale e fuggire. Nel frattempo Mujgan viene a sapere che né la madre né il fratello hanno intenzione di andare al funerale del padre, Behzat.

Recatosi da Kamer per ritirare denaro per Hunkar, Gaffur viene, sulla strada di ritorno, rapinato da due uomini mandati da Hatip. Incontra dunque proprio quest'ultimo chiedendogli un prestito. Hatip accetta e Gaffur consegna i soldi a Hunkar, facendo però venire dei dubbi a Saniye. Sermin è invece barricata in casa di Hatip, mentre gli uomini di Hunkar la cercano.

Yilmaz aggredisce Salim facendosi restituire le foto con le quali ricattava Behzat e che avrebbe presto usato contro Mujgan. Intanto Behice, sorella del professore, viene ospitata da Yilmaz. Dal canto suo quest'ultimo continua ad essere tormentato: la sua sposa, Mujgan, non merita di soffrire a causa sua, ma al contempo non riesce a dimenticare Zuleyha. Quest'ultima va a trovare Demir in carcere e l'uomo le chiede scusa per tutto ciò che le ha causato.

Hunkar, Zuleyha e il piccolo Adnan sono costretti a traslocare per qualche giorno al cottage, a causa di una disinfestazione alla tenuta. La nonnina ha un malore, ma quando Zuleyha la sta accompagnando da un medico, si sente male a sua volta e l'anziana scompare. Casualmente passa di lì Yilmaz, che la accompagna in ospedale, dove ritrova proprio Mujgan.

Non ritrovando Zuleyha, Hunkar crede che possa essere scappata con suo figlio e Yilmaz. La Yaman, intanto, minaccia Sermin dicendole che deve ritirare l'accusa contro Demir inerente all'assassinio di Cengaver.

Hatip approfitta della situazione generale per raccontare a Demir della fuga di Zuleyha. Come non bastasse Hatip parla con Sermin per convincerla ad allearsi con lui contro i Signori di Cukurova.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 6 all’11 marzo 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 marzo 2023 alle 14.10 e sabato 11 alle 14.30. Le puntate della soap sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.