Una nuova settimana in compagnia di “Terra amara”, la soap opera turca di Canale 5. Le trame vedono un Demir che inizia a dare tante attenzioni a sua figlia Leyla, trascurando Adnan. Fekeli viene intanto a sapere che il bambino è in realtà figlio di Yilmaz: la notizia gli provoca un infarto. Mai colpi di scena non finiscono qui.

Terra amara, le anticipazioni dal 7 al 13 maggio 2023

Il confronto con Mujgan ha portato Demir ad uno stato di agitazione e rabbia: l'uomo non tollera che Zuleyha abbia voluto allattare Kerem Ali e, al contempo, vedere Yilmaz. Behice dice a Mujgan di non aversi fatto gli affari suoi. Spaventato da un incidente che avrebbe potuto costargli la vita, Demir decide di intestare tutti i suoi beni a Leyla: un gesto, questo, dovuto al timore che Zuleyha possa rivelare a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Intanto Gaffur e Saniye sono alle prese con la piccola Uzum, che ha la mamma, Zelis, in ospedale. Peccato che il lavoro di genitori improvvisati si riveli più difficile del previsto. Successivamente Zelis muore e, per forza di cose, Gaffur e Saniye si trovano obbligati a prendersi cura della bambina. Continuano, nel frattempo, le schermaglie amorose di Sermin, che vorrebbe salvare il suo matrimonio: riesce prima ad allontanare Julide da Sabahattin, ma quest'ultimo le dice che fra loro è finita per sempre. In un secondo momento Sermin fa visita a Julide per denunciare Sabahattin per un episodio di violenza domestica e mette in allerta Hatip dicendogli che la polizia sta cercando Rasit.

Demir ha intenzione di vendicarsi quando scopre che Fekeli e Yilmaz hanno acquistato in modo subdolo le sue proprietà a Istanbul. Nel frattempo Berika vince a sorpresa le elezioni di presidente dell'associazione. Arrabbiata, Behice dice di essere a conoscenza di un segreto riguardante Hunkar. Quest'ultima, nel frattempo, fa visita a Fekeli e gli rivela la verità sulle nozze tra Demir e Zuleyha e che il vero padre di Adnan è Yilmaz. Fekeli ha un malore e, ritrovato da Sabahattin, è portato in ospedale e, ricoverato per un infarto, riesce a cavarsela. Yilmaz capisce che l'episodio è stato generato dalle parole di Hunkar e va a farle visita. In tale circostanza Yilmaz viene a sapere che Mujgan ha avuto un confronto con Demir.

Dopo aver ascoltato una chiacchierata in un bar dove Sermin parlava con Fusun della sua relazione con Hatip, Naciye perde le staffe e, una volta a casa, regala ai poveri i beni di Hatip. Zuleyha comincia a notare che Demir è, negli ultimi tempi, meno affettuoso nei confronti di Adnan. In ospedale per far visita a Fekeli, Hunkar incontra Behice e nasce un forte scontro. Nel frattempo Yilmaz investe involontariamente Azize e, dopo averla soccorsa, in ospedale le dona il suo sangue, suscitando l'ira di Demir.

Mentre Sermin racconta a Behice un segreto sulla famiglia Yaman. Sabahattin prova a chiarire con Julide, che Sermin l'ha denunciato. Fekeli cerca chiarimenti da Behice, che gli racconta il segreto rivelato da Sermin.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 7 al 13 maggio 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette, in live streaming e on demand, tutte le puntate della soap turca.