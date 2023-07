Terra amara, le anticipazioni dal 9 al 14 luglio 2023

Leggiamo quali sono gli eventi più significativi delle nuove puntate della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 9 a venerdì 14 luglio 2023. Si segnalano la rottura tra Demir e sua madre Hunkar e l'arrivo in città di Fikret, nipote di Fekeli.

Terra amara, le anticipazioni dal 9 al 14 luglio

Yilmaz è adesso convinto che Mujgan abbia tentato di uccidere Zuleyha, ma Fekeli cerca di dissuaderlo da questa idea. Hunkar ha respinto Demir dalla tenuta per proteggere i bambini, e Zuleyha la perdona. Cetin informa Fekeli e Yilmaz dell'accaduto, mentre Demir ne parla con Sevda, aggiungendo che la madre lo ha minacciato con un fucile.

Cetin, intanto, intercetta un'auto sospetta targata Istanbul e ne parla con Fekeli. Quest'ultimo riconosce nel misterioso autista suo nipote Fikret. Quando Demir si presenta al matrimonio di Sabahattin arriva con Sevda, Sermin ne parla con Hunkar, che si reca sul posto. Demir dichiara a tutti che Sevda è stata l’amante che lui è legatissimo a lei. A quel punto Hunkar rinnega il figlio, anche se Sevda suggerisce all'uomo du fare la pace con la madre.

Fekeli incontra suo nipote Fikret, figlio di suo fratello Musa, che andò via da Cukurova all'età di quattro anni. L'uomo lo invita a soggiornare in casa sua. Behice e Cetin lo guardano con sospetto. Yilmaz, invece, comunica a Fekeli di non accettare la propria adozione legale per rispetto nei confronti del padre biologico, anche se dietro la scusa c'entrano i piani futuri che sta meditando di attuare con Zuleyha: l'idea è quella di fuggire insieme in Germania.

Dopo la morte di Hatip, Rasit viene assunto da Hunkar; mentre quest'ultima viene a sapere che Demir ha comprato a Sevda la casa che era di Hatip

Hunkar decide di fare un affare con Yilmaz, vendendogli una quota inerente all'Adnan Yaman Holding. Una notizia che non lascia indifferente Demir, pronto prima a litigare con Yilmaz, poi a chiedere delucidazioni a Fekeli, che non condivide questa trattativa. Behice sta mettendo in giro cattive voci su Zuleyha: Gulten lo viene a sapere e prova mettere ulteriore zizzania suggerendo (invano) a Zuleyha di mettere in giro la voce che Mujgan ha tentato di ucciderla.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 9 al 14 luglio 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda domenica 9 alle 15.00 e da lunedì 10 a venerdì 14 luglio alle 14.10. Le puntate della soap sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.