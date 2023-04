Le nuove puntate della soap turca “Terra amara” vanno in onda da domenica 9 a sabato 15 aprile 2023 su Canale 5. Segnaliamo comunque che, in via del tutto eccezionale, lunedì 10 aprile la soap non va in onda. A tenere banco nelle trame settimanali c'è la relazione tra Hunkar e Fekeli. Quando l'uomo chiede la mano della donna, le reazioni di Demir e Yilmaz saranno tutt'altro che benevoli.

Terra amara, le anticipazioni dal 9 al 15 aprile 2023

Yilmaz dà un passaggio a Zuleyha, ma quando i due si presentano insieme alla tenuta, i rispettivi e sospettosi coniugi chiedono delucidazioni. Cetin corteggia Gulten ma lei, pur non indifferente, rifiuta le avanche. Behice vuole far ingelosire Hunkar e stuzzica Fekeli. Intanto, Fadik si brucia in braccio nel tentativo di accendere il fuoco del forno e viene aiutata nei soccorsi da Mujgan e Cetin. Fadik prova interesse per Cetin, ma nasconde la cosa a Gulten.

Nel frattempo il giornale pubblica una foto che ritrae un abbraccio tra Hunkar e Fekeli, parlando di una relazione tra i due. Tutti restano a bocca aperta ed in particolar modo Demir, che invita Hunkar ad andare via di casa e a farsi ospitare da Fekeli. Quest'ultimo giura vendetta al responsabile dell'articolo, che secondo Hunkar sarebbe Sermin.

Fekeli è furioso per la diffusione della foto incriminata, ma dopo essersi calmato racconta a Yilmaz e Mujgan come è andata davvero con Hunkar. Azize ha un brutto malore e viene portata in ospedale; ed è proprio qui che si ritrovano molti personaggi. In tale circostanza Fekeli chiede la mano di Hunkar, provocando l'ira di Demir. Quest'ultimo brucia oggetti e indumenti di Hunkar e trasferisce Azize in un altro ospedale, ma anche Yilmaz è molto deluso e restituisce a Fekeli le chiavi di casa e dell'azienda. Gaffur e Saniye sono costretti a sostenere Demir, per non perdere in lavoro, ma sono tanti gli abitanti di Cukurova che esultano per il matrimonio tra Hunkar e Fekeli.

A mettere ancora più pepe alla vicenda, ci pensa Sermin, che racconta le confidenze fattele da Behice sul presunto interessamento di Fekeli nei suoi riguardi. Gaffur sente intanto il piccolo Adnan pronunciare la parolà "papà", che si rivolgeva a suo dire ad Yilmaz; senza pensarci troppo riferisce l'episodio a Demir.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 9 al 15 aprile 2023)

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.