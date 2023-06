I nuovi episodi della soap opera turca “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 da domenica 11 a sabato 17 giugno 2023. Demir consegna i suoi figli a persone misteriose, ma trova nella piccola Uzum una testimone degli eventi; Yilmaz pensa che sarebbe forse il caso di allontanarsi da Cukurova insieme alla sua famiglia, ma un attentato subito da Cetin e Fekeli gli fa cambiare idea.

Terra amara, le anticipazioni dall'11 al 17 giugno 2023

Mentre in prigione si sono verificati una serie di eventi straordinari - dal processo di Zuleyha al successivo arresto di Yilmaz e Demir - Behice tiene la nipote Mujgan lontana da queste notizie. Nel frattempo Hatip vuole recuperare il denaro o uccidere Gaffur, ma Saniye e Naciye lo fermano e raccontano tutto a Hunkar, mentre Saniye viene a sapere che Fadik ha un debole per lo scagnozzo di Hatip: Rasit. Grazie a Julide, Yilmaz e Demir vengono presto liberati: il primo ha un confronto con Mujgan, che gli chiede di stare vicino a lei, e Demir ribadisce alla madre che Zuleyha non deve vedere i suoi figli: per evitare di protrarre a lungo tale patimento, Zuleyha chiede a Yilmaz di non venirla a trovare in carcere. Una decisione che trova il consenso di Fekeli, che suggerisce a Yilmaz di lasciare la città e andare con la famiglia a Istanbul, per rifarsi una vita.

Quando Demir scopre che Hunkar ha fatto visita a Zuleyha insieme ai bambini, si avvia con i piccoli fuori città e li affida ad alcune persone. Sermin assiste alla scena e, nonostante la raccomandazione di Hunkar di non dirlo a Zuleyha, le fa visita in prigione e le racconta l’accaduto. Intanto in casa di Julide viene trovata un'enorme quantità di denaro e lei viene sospesa dal ruolo di procuratore, con l'accusa di corruzione. Cetin e Fekeli subiscono un attentato dal quale riescono a salvarsi. Cetin decide così di dirigersi verso Istanbul per salvare la sua famiglia e avverte Yilmaz. Quest'ultimo, che aveva preso la stessa decisione, decide di restare a Curkurova per aiutare Fekeli a sconfiggere i nemici.

Demir trova Uzum nella sua auto - nella quale si era nascosta per gioco - proprio durante il viaggio di ritorno dal luogo in cui ha portato i suoi figli; e raccomanda alla bambina di non dire nulla circa la donna alla quale ha affidato ipiccoli. Nel frattempo Zuleyha ha un malore e viene condotta in ospedale. Hatip allerta Yilmaz e Fekeli aggiungendo che Demir ha avvelenato sua moglie. Quando però il malore viene contratto da altre detenute, le parole di Hatip si rivelano farlocche. Intanto Sabahattin costringe Sermin a confessare in Procura di essere stata lei a incastrare Julide. Hunkar fa a pezzi il filmino che Mujgan aveva fatto recapitare a Demir, in modo da non poterlo utilizzare per il processo.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dall'11 al 17 giugno 2023)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 domenica 11 alle 15.00; da lunedì 12 a venerdì 16 alle 14.10; sabato 17 alle 15.00. Le puntate della soap turca sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.