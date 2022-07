Terrybilmente divagante: lo spettacolo di Teresa Mannino, questa sera in tv

“Terrybilmente divagante” è uno spettacolo di culto dove la comica palermitana Teresa Mannino parte da esperienze personali per imbastire un discorso – con piglio prettamente comico – sulla rivalità tra Nord e Sud, tra vizi e virtù dell’italiano medio. Scopriamo qualcosa in più sullo show, trasmesso oggi in prima serata su Nove.

Terrybilmente divagante: anticipazioni

Palermitana classe 1970, Teresa Mannino si è affermata nel corso degli anni come una delle comiche e cabarettiste migliori del nostro paese. Lontana dalle ovvie imitazioni e le facili volgarità, il suo umorismo ha assunto una forma sempre più matura, capace di parlare sia sull’Italia dei nostri giorni che del ruolo della donna nella società contemporanea. “Terrybilmente divagante” è uno spettacolo che nasce e viene portato in scena nel 2012. L’argomento è la classica (ed eterna) rivalità tra Nord e Sud, ovviamente in una chiave comica che non abbandona l’intento riflessivo. Il punto di vista della Mannino è prettamente autobiografico: parte dunque da una esperienza personale di donna nata in Sicilia che ha – anche grazie al suo lavoro – imparato a conoscere l’intera penisola italiana e che per l’occasione veste i panni di una sorta di arbitro, che ha il compito di amministrare i vizi, le virtù, le similitudini e le differenze tra gli estremi geografici della nostra nazione. Uno spettacolo diventato di culto, più volte proposto dalla nostra televisione e ancora oggi godibile.

Dove vedere Terrybilmente divagante stasera in tv e in streaming (domenica 31 luglio)

