"Tess Masazza inutile a Lol". Lei sparisce due giorni, poi replica: il video

Tess Masazza come Luca Ravenna. Nel corso della seconda stagione di Lol - Chi ride è fuori (o meglio, nel corso delle prime quattro puntate che sono state rilasciate), la comica ed influencer è stata senza dubbio l'artista meno partecipativa nello show comico. Un po' come fu l'anno scorso per Ravenna, collega milanese. Ansia da prestazione? Probabile, ma non è dato sapere. Di certo c'è che lei stessa ha voluto rispondere alle critiche arrivate via social dai telespettatori, in alcuni casi piuttosto offensive.

"Modalità Palma", scrive Tess in un video pubblicato oggi su Instagram, a due giorni dalla sua "latitanza". Sì perché in molti si erano accorti di come, in questi due giorni, cioè subito il rilascio su Amazon Prime Video del programma, la webstar abbia evitato di comparire pubblicamente. Il ritorno è in grande stile, ovvero è all'insegna dell'autoironia. Nella clip, Masazza si immortala nei panni dei suoi amici che guardano Lol dal divano di casa e, nonostante l'impegno, proprio non riescono a trovarla: "Eccola, ah no!", scherza. Una lezione a non prendersi troppo sul serio per metabolizzare le proprie defaillance.