Testimone chiave: su Crime + Investigation la tragica storia di Holly Bobo

Sei sospettati, quattro accusati, un solo imputato testimone: la drammatica vicenda del femminicidio di Holly Bobo è un lungo calvario per la giustizia statunitense, che impiegherà ben sei anni per arrivare alle prove necessarie per la condanna dei tre colpevoli. Lo speciale di Crime + Investigation ripercorre quella che è una delle indagini più discusse della storia recente, dall’omicidio della giovane vittima ai processi fino alle sentenze. L’appuntamento, in prima tv, è sul canale Sky 119 alle 22:00.

Holly Bobo: il femminicidio

È la mattina del 13 aprile 2011 quando Holly Bobo viene vista discutere per strada con un uomo sconosciuto. Anziché andare al lavoro, i due si addentreranno nel bosco lì vicino, senza fare più ritorno. A dare l’allarme è il fratello di Holly, Clint; i sospetti della polizia cadono immediatamente su uno stupratore seriale della zona, Terry Britt, che risulterà però estraneo alla vicenda. Si aprirà così una lunga caccia all’uomo, con ben sei sospettati per molti anni: Jason Autry, Jeffrey e Mark Pearcy, Shayne Austin e i fratelli Dylan e Zach Adams, quest’ultimo accusato di aver girato un video in cui la giovane infermiera viene violentata. Nel settembre 2014, circa tre anni dopo la scomparsa di Holly, alcune persone si imbattono nei resti del suo corpo, trovando il teschio con un foro di proiettile, alcune costole e una scapola. Sarà Jason Autry a confessare l’accaduto: recatosi a casa di Austin per comprare della droga, ha visto i fratelli Adams distruggere le prove del femminicidio: la ragazza era stata drogata e violentata ripetutamente prima di essere uccisa. I processi si allungheranno ancora per altri tre anni, fino alle condanne definitive di Zach all’ergastolo, di Dylan a 35 anni di prigione e di Autry a 8 anni dopo il patteggiamento in cambio delle sue confessioni.

