"Bentrovati dal telegiornale della destra": gaffe di Bianca Caterina Bizzarri al tg di La7

Gaffe in apertura dell'edizione delle 13.30 del tg di La7 per Bianca Caterina Bizzarri, incappata in un lapsus nel dare il saluto ai telespettatori. "Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra", ha esordito la giornalista in seguito alla lettura dei titoli, evidentemente confondendosi con il "centro destra" citato subito dopo, in riferimento alla vittoria delle elezioni politiche.

Il lapsus è stato immediatamente intercettato dagli utenti che l'hanno sottolineato sui social e così Bizzarri, tornata in diretta dopo la trasmissione del servizio, si è scusata per l'errore: "Mi devo scusare per il lapsus iniziale: il telegiornale di La7", ha precisato.

Su Twitter il momento è stato particolarmente commentato con battute e frasi ironiche riferite al nuovo assetto politico risultato dalle elezioni di domenica 25 settembre, a cui nelle scorse ore proprio La7 ha dedicato ampio spazio, con la celeberrima Maratona Mentana in onda per 22 ore continue e poi con lo speciale di Propaganda Live in prima serata.

