"Ecco cosa succede a chi non è vaccinato": il servizio del Tg1 scatena la bufera social

L’hashtag #VergognaTg1 raggiunge il picco su Twitter per il servizio sulla “giornata del no vax” dopo le ultime disposizioni sul super Green Pass che, dal 6 dicembre, pongono restrizioni a coloro che non hanno fatto il vaccino contro il Covid.

Il servizio di Giorgia Cardinaletti si apre a partire dalla colazione: “La giornata comincia con un caffè al bar. Non posso più sedermi al tavolo, al massimo in piedi, veloce, al bancone. Addio anche a pranzi e cene all’interno e in una giornata come oggi (piove, ndr) sedersi fuori non è il massimo”, racconta la giornalista. E ancora: “Per andare al lavoro prendo la metro e anche a bordo dei mezzi pubblici in città serve il Green Pass (…) Ecco, è quello che succede a chi non è vaccinato. Sto provando a immaginarmelo e a vedere come diventa la mia giornata”.

Cardinaletti ha poi proseguito così la descrizione: “Dopo il lavoro prendo l’autobus. Sì, anche qui serve il Green Pass e i controlli sono rafforzati. Decido di andare in palestra: qui, come in piscina resta confermato l’obbligo di Green Pass per accedere. Io posso entrare anch’io con il base, quindi basta il tampone”.

“E dopo? Le mie opzioni per la serata sono limitate” continua nel servizio: “Al ristorante non posso andare. Quindi niente cene, non posso scegliere nemmeno uno spettacolo a teatro o un film al cinema. Sarà questa, dal 6 dicembre, la vita di un no vax. Con una certezza: la tappa in farmacia, ogni 48 o 72 ore, a seconda che sia rapido o molecolare. Tamponi, anche stasera”.

Su Twitter divampa la polemica, spinta da chi, appunto, parla di parla di “vergogna” e chi di “servizio realizzato per soddisfare le richieste dell’élite” a cui fa da contraltare il pensiero di coloro che sostengono il contrario: “Quindi, se ho ben capito, riportare in forma di racconto, anziché di mera lettura di un testo normativo, in cosa consiste l'imminente Supergreenpass (e cosa comporta per un novax), desta scandalo” scrive qualcuno.

“La giornalista che state insultando vi ha solo raccontato la realtà. Quella che vi ostinate a negare. Per fortuna siete sempre di meno. Nessuna #VergognaTg1 anzi solidarietà a Giorgia Cardinaletti e a tutta la redazione per gli orribili attacchi che stanno subendo in queste ore” il pensiero presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Mi immagino come debba essere "la giornata dei giornalai di regime", uno squallore infinito.#VergognaTg1 https://t.co/iWwkkDBz2h — Giammarco Desideri (@Gigadesires) November 26, 2021

leggo tanta indignazione per questo servizio al tg1 #VergognaTG1. Quindi, se ho ben capito, riportare in forma di racconto, anzichè di mera lettura di un testo normativo, in cosa consiste l'imminente Supergreenpass (e cosa comporta per un novax), desta scandalo. Gnuranti... https://t.co/RTZvqpLmOM — michele spadaro (@micspadaro) November 26, 2021

Qui per ricordarvi che voi pagate il canone in bolletta per quei servizi del TG1, per i programmi di Fazio e per i monologhi della Littizzetto.

Dai, ditemi che c'è bisogno di più Stato.#VergognaTG1 — Donoso Cortes 4.1 ??????? (@Cazzaccimiei1) November 25, 2021