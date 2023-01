Tg2, l'errore geografico diventa virale: "Buongiorno, da Bari in Umbria" (VIDEO)

Un errore causato sicuramente da un mix di stanchezza e stress è diventato virale sui social. L'inviata del Tg2 Carlotta Balena si trovava a Bari per un collegamento con lo studio sul tema del meteo che in queste settimane di feste è stato particolarmente clemente e, anzi, troppo caldo.

Il servizio sulle alte temperature che hanno investito soprattutto il Sud Italia si è trasformato in una gag che inevitabilmente ha fatto il giro del web ed è rimbalzata un po' ovunque perché, proprio come è successo per l'intervista lampo a Annalisa, il web non dimentica.

"Buon pomeriggio da Bari - così ha iniziato il collegamento Balena -, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare qui in Umbria", ha poi continuato la giornalista che non si è neanche resa conto di aver detto Umbria invece di Puglia e che infatti ha continuato a parlare tranquillamente. L'ironia intorno allo scivolone si è rapidamente moltiplicata e commenti come "Quella alle spalle è Gubbio sul mare" e "Fake quella ruota panoramica è il London Eye di Londra" sono diventati a loro volta virali.