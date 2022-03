The Apollo: in prima tv la storia del club simbolo di New York, Emmy Award come miglior documentario

Duke Ellington, Ray Charles, Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown, Diana Ross, The Jackson 5, Stevie Wonder, Ben E. King: tutti i più grandi artisti afroamericani della storia della musica si sono esibiti, almeno una volta, nel teatro situato al 253 West della 25esima strada, nel cuore di Harlem, il quartiere nord di Manhattan, a New York. L’Apollo Theater è un’autentica istituzione dell’arte dalla sua fondazione del 1913, e soprattutto dalla storica e definitiva apertura agli artisti di colore nel 1934, con il famoso show “Jazz à la carte”.

The Apollo: il documentario HBO

Il docufilm di Roger Ross Williams, vincitore agli Emmy Awards 2020 come miglior documentario o Nonfiction special, ripercorre la storia pressoché unica e riflette sull’enorme eredità contemporanea del famoso teatro di Manhattan. Attraverso un mix di footage d’archivio, performance di danza, stand up comedy, musica e vari retroscena, The Apollo racconta 85 anni di esibizioni che hanno fatto la storia, plasmando la cultura pop americana e, soprattutto, aprendo le porte alla fervente arte afroamericana in un periodo di lotte e repressioni razziste. Nel documentario – targato HBO – anche interviste a personalità di spicco come Patti Labelle, Pharrel

Williams, Smokey Robinson e Jamie Foxx.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 20 marzo)

In prima tv assoluta, The Apollo è in onda stasera alle 21:15 su Sky Arte (canale 120 e 400).